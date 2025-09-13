PM Modi Manipur Visit: हिंसा के बाद पहली बार मणिपुर पहुंचे पीएम मोदी, जानें इस दौरे की 10 बड़ी बातें

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंच गए हैं. पिछले साल 2023 में राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद यह उनका पहला मणिपुर दौरा है. वह मिजोरम के आइजोल से इंफाल पहुंचे और अब वहां से चुराचांदपुर जा रहे हैं.
आइए इस बड़ी खबर से जुड़ी 10 खास बातें जानते हैं.
- मणिपुर आने से पहले पीएम मोदी मिजोरम के आइजोल पहुंचे थे. यहां उन्होंने 8,070 करोड़ रुपये की लागत वाली बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया. यह रेलवे लाइन मिजोरम को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगी.
- इसके अलावा उन्होंने मिजोरम में 45 किलोमीटर लंबे आइजोल बाईपास रोड, थेंजॉल-सियालसुक और खानकॉन-रोंगपुरा सड़कों और मुआलखांग में एक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का भी शुभारंभ किया.
- पीएम ने लोंगतलाई-सियाहा रोड पर छिमतुइपुई नदी पर बनने वाले पुल और खेलो इंडिया मल्टीपर्पज इंडोर हॉल की आधारशिला भी रखी.
- मिजोरम से, वह मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंचे. यहां से वह चुराचांदपुर के लिए रवाना हुए. चुराचांदपुर कुकी समुदाय का गढ़ माना जाता है और हिंसा के दौरान यह सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक था. इस हिंसा में कम से कम 260 लोगों की जान गई थी और हजारों लोग बेघर हो गए थे.
- यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि 1988 में राजीव गांधी के बाद पीएम मोदी चुराचांदपुर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे.
- दोपहर करीब 2.30 बजे, प्रधानमंत्री वापस राजधानी इंफाल लौटेंगे, जहां वह 1,200 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कांगला किले में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे.
- इंफाल में पीएम मोदी 101 करोड़ रुपये की लागत से बने नए मणिपुर पुलिस मुख्यालय और 538 करोड़ रुपये की लागत से बने नए सिविल सचिवालय का उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा 3,647 करोड़ रुपये की जल निकासी प्रणाली और 550 करोड़ रुपये के मणिपुर इन्फोटेक डेवलपमेंट (MIND) प्रोजेक्ट जैसी बड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं.
- मणिपुर के मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने कहा, "माननीय प्रधानमंत्री का यह दौरा राज्य में शांति, सामान्य स्थिति और तेज विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा. मैं राज्य के लोगों से अपील करता हूं कि वे पीएम का स्वागत करने के लिए आगे आएं और कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में भाग लें."
- पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "मैं कल, 13 सितंबर को चुराचांदपुर और इंफाल में कार्यक्रमों में शामिल होऊंगा. हम मणिपुर के समावेशी और चौतरफा विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं."
- मणिपुर में हिंसा की शुरुआत 3 मई, 2023 को हुई थी, जब मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' निकाला गया था. इसके बाद राज्य में दशकों की सबसे भयानक जातीय हिंसा भड़क उठी थी. हिंसा के दौरान पीएम मोदी के मणिपुर न जाने को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा था.