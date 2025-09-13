PM Modi Manipur Visit: हिंसा के बाद पहली बार मणिपुर पहुंचे पीएम मोदी, जानें इस दौरे की 10 बड़ी बातें

PM Modi | X

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंच गए हैं. पिछले साल 2023 में राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद यह उनका पहला मणिपुर दौरा है. वह मिजोरम के आइजोल से इंफाल पहुंचे और अब वहां से चुराचांदपुर जा रहे हैं.

आइए इस बड़ी खबर से जुड़ी 10 खास बातें जानते हैं.