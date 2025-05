VIDEO: 'ऑफिशियल भिखमंगे हैं पाकिस्तानी, उन्हें IMF से 'इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड' मिल रहा': असदुद्दीन ओवैसी ने शाहबाज शरीफ को किया बेनकाब

Owaisi on India Pakistan Tensions: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने पाकिस्तान को दिए जा रहे एक अरब डॉलर के IMF कर्ज पर सवाल उठाया है. ओवैसी ने कहा है कि यह कर्ज 'इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड' नहीं बल्कि 'इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड' जैसा है, जिसे पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल करेगा. ओवैसी ने पूछा, "आख़िर पिछले 75 सालों में तुमने क्या किया कि आज IMF से भीख मांगनी पड़ रही है? ये अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे देश इस कर्ज को मंजूरी कैसे दे रहे हैं, जब भारत की जमीन, हमारे घरों और हमारे जवानों पर हमले हो रहे हैं?"

ओवैसी ने आगे कहा कि पाकिस्तान की हरकतें अब बर्दाश्त से बाहर हैं और यह देश पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है.

Telangana: AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, "Now they are taking a loan from the IMF one billion dollars. What have you done in the last 75 years? Who forced you to take this loan from the IMF? And the most unfortunate part is that this IMF loan is not from the International… pic.twitter.com/krHpcxqXj1

— IANS (@ians_india) May 10, 2025