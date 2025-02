S Jaishankar on Indian Deportations From US: ‘यह कोई नई प्रक्रिया नहीं, 2009 से लागू है’: अमेरिका द्वारा अवैध भारतीय प्रवासियों के निर्वासन पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर (Watch Video)

S Jaishankar on Indian Deportations From US: अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले भारतीय नागरिकों की वापसी को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को संसद में बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि किसी भी देश के लिए यह एक बुनियादी जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों को वापस ले, अगर वे किसी अन्य देश में अवैध रूप से रह रहे हों. गौरतलब है कि हाल ही में अमेरिका ने 100 से अधिक भारतीय नागरिकों को वापस भेजा है. बुधवार को अमेरिकी सैन्य विमान से ये सभी नागरिक अमृतसर पहुंचे.

इनमें 33 हरियाणा, 33 गुजरात, 30 पंजाब, 3 महाराष्ट्र, 3 उत्तर प्रदेश और 2 चंडीगढ़ से हैं.

#WATCH | Speaking in Rajya Sabha on Indian citizens deported from the US, EAM Dr S Jaishankar says, "It is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement...It is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found… pic.twitter.com/iH8NRou51M

— ANI (@ANI) February 6, 2025