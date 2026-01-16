BMC समेत महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के 'महा-मुकाबले' का फैसला आज, 15 हजार से ज्यादा उम्मीदवारों का तय होगा भविष्य; यहां देखें वोटों की गिनती की लाइव अपडेट्स

Maharashtra Election Result 2026: महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज यानी 16 जनवरी 2026 का दिन बेहद निर्णायक है. राज्य की 29 महानगरपालिकाओं, जिनमें मुंबई की बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) भी शामिल है, के लिए कल हुए मतदान के बाद आज सुबह 10 बजे से मतों की गणना शुरू हो गई है. यह चुनाव न केवल स्थानीय निकायों की सत्ता तय करेगा, बल्कि राज्य की बड़ी राजनीतिक पार्टियों-महायुति (भाजपा, शिंदे शिवसेना, अजीत पवार राकांपा) और महाविकास आघाड़ी (ठाकरे शिवसेना, शरद पवार राकांपा, कांग्रेस)-के लिए साख की लड़ाई भी है.

2,869 सीटें और 15,931 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला

इस चुनाव का पैमाना बेहद व्यापक है. राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, पूरे महाराष्ट्र में 29 महानगरपालिकाओं की कुल 2,869 सीटों के लिए मतदान हुआ है. इन सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करने वाले कुल 15,931 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला आज ईवीएम से बाहर आएगा. अकेले बीएमसी की 227 सीटों के लिए लगभग 1,700 प्रत्याशी मैदान में हैं. यह भी पढ़े: Maharashtra Civic Elections Result 2026 LIVE: BMC समेत 29 महानगरपालिकाओं के ‘महा-मुकाबले’ का फैसला आज, वोटों की गिनती को लेकर मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम; VIDEO

यहां देखें पल-पल की लाइव अपडेट

प्रमुख शहरों में कड़ा मुकाबला

बीएमसी के अलावा जिन अन्य महत्वपूर्ण महानगरपालिकाओं पर सबकी नजर है, उनमें ठाणे, पुणे, नागपुर, नासिक और कल्याण-डोंबिवली शामिल हैं.

मुंबई (BMC): यहां उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की ऐतिहासिक 'ठाकरे एकजुटता' का मुकाबला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी से है.

पुणे और पिंपरी-चिंचवड: यहां पवार परिवार के दो गुटों (शरद पवार बनाम अजीत पवार) के बीच वर्चस्व की जंग देखी जा रही है.

ठाणे: यह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अपना बालेकिल्ला माना जाता है, जिसे बचाने की उनके सामने बड़ी चुनौती है.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम और काउंटिंग सेंटर

मतगणना प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. मुंबई में ही 23 अलग-अलग स्थानों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां हजारों पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है. सीसीटीवी कैमरों और त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में वोटों की गिनती की जा रही है. शुरुआती रुझान दोपहर 12 बजे तक आने की उम्मीद है, जबकि अंतिम परिणामों की घोषणा शाम तक हो सकती है.

9 साल का लंबा इंतजार

महाराष्ट्र की इन महानगरपालिकाओं में चुनाव का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था. बीएमसी और अन्य निकायों का कार्यकाल 2022 में ही खत्म हो गया था, लेकिन कानूनी पचड़ों और वार्ड परिसीमन के चलते चुनाव टलते रहे. करीब 9 साल के लंबे अंतराल के बाद हो रहे इन चुनावों में राज्य की 3.48 करोड़ जनता ने कल अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. अब देखना यह होगा कि एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका की चाबी जनता किसके हाथ में सौंपती है.

क्या आप अपने विशिष्ट वार्ड या क्षेत्र के पल-पल के चुनावी रुझान देखना चाहेंगे?

Maharashtra Election Results LIVE : महाराष्ट्र निकाय चुनाव में BJP की जीत! Eknath Shinde यह वीडियो महाराष्ट्र निकाय चुनावों के शुरुआती रुझानों और राजनीतिक गठबंधन के प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है.