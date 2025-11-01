VIDEO: 'पहले पैसे देकर लोग जिंदा बच जाते थे, अब गोली मार दी जाती है': PM Modi के 'जंगल राज' वाले बयान पर Khesari Lal Yadav का पलटवार

Khesari Lal Yadav on Jungle Raj: भोजपुरी स्टार और राजद नेता खेसारी लाल यादव ने पीएम मोदी के जंगलराज वाले बयान पर पलटवार किया है. समाचार एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे मोदी जी का सम्मान करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, लेकिन उनका सवाल है कि जब गुजरात ने इतना विकास किया है, तो बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ? खेसारी ने कहा, "केंद्र में 15 साल और बिहार में 20 साल से सरकार है, फिर भी यहां के लोग बेरोजगार हैं. हमारे यहां कारखाने क्यों नहीं हैं, हमें सिर्फ ट्रेनें क्यों दी जा रही हैं? बिहार को गुजरात के आधे आकार का भी बना दो."

ये भी पढें: Bihar Elections 2025: खेसारी लाल यादव के खिलाफ पवन सिंह प्रचार करेंगे! कहा- अगर पार्टी कहेगी, तो मैं जरूर वहां जाऊंगा

पीएम मोदी के 'जंगलराज' वाले बयान पर खेसारी लाल यादव का पलटवार

जंगलराज वाले बयान पर भड़के खेसारी लाल

खेसारी ने आगे कहा, "अब जंगल राज की बात सुनकर दुख होता है, क्योंकि अगर 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी जंगल राज है, तो आपने क्या बदला? पहले पैसे देकर लोग जिंदा तो रहते थे, अब तो गोली मार दी जाती है"

रोजगार पर बोलते हुए, खेसारी ने कहा, "हम वादा करते हैं कि अगर हम दो करोड़ रोजगार नहीं दे सकते, तो 50 लाख जरूर देंगे. हमारे नेता रोजगार की बात करते हैं, जबकि एनडीए सिर्फ हिंदू-मुस्लिम और जंगलराज की बात करता है."

नचनिया' कहे जाने पर क्या बोले खेसारी लाल

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा उन्हें "नचनिया" कहे जाने पर, खेसारी ने संयम से जवाब दिया. उन्होंने कहा, "वह मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं. लेकिन चुनाव जीतने के लिए किसी को भी दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है. समाज हमारी बात सुनता है, इसलिए हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए."

खेसारी ने विश्वास व्यक्त किया कि छपरा की जनता ने शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के हर मोर्चे पर उन पर जो भरोसा जताया है, वह उसे कायम रखेंगे.