VIDEO: मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है... टिकट कटने के डर से JDU विधायक गोपाल मंडल सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे

पटना, बिहार: बिहार (Bihar) विधानसभा की तारीखों का ऐलान हो चूका है और टिकटों को लेकर उम्मीदवारों की दौड़भाग भी शुरू हो चुकी है. ऐसे में जेडीयू के विधायक टिकट के लिए सीएम आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गए. इन विधायक (MLA) का नाम गोपाल मंडल (Gopal Mandal)है. मंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) से मिलने की जिद पड़ अड़ गए. इस दौरान उन्होंने बताया की ,'वे चार बार के विधायक है और वे टिकट लेकर ही जाएंगे. इस दौरान उनके समर्थक भी उनके साथ थे. जब मंडल सीएम आवास के बाहर पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया. जिसके बाद वे नाराज होकर गेट के बाहर ही बैठ गए.

इसका वीडियो (Video) सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @firstbiharnews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bihar: JDU विधायक गोपाल मंडल की बढ़ सकती है मुश्किलें, अस्पताल में दिखाई रिवॉल्वर, कहा- ‘यह मेरा स्टाइल है- Video

जेडीयू विधायक सीएम आवास के बाहर बैठे

सीएम हाउस में नहीं मिली एंट्री

इस दौरान विधायक (MLA) मंडल ने कहा की ,' टिकट लेकर ही जाएंगे. उन्होंने कहा की मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे. लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा की ,' हम दुसरे लोगों से नाराज है, मुख्यमंत्री से नाराज नहीं है. उन्होंने कहा की बड़े नेताओं से नाराज है. हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया.

विधायक के साथ समर्थक भी मौजूद

विधायक गोपाल मंडल के धरने की खबर मिलते ही उनके कई समर्थक भी सीएम आवास के बाहर जुट गए.स्थिति को देखते हुए सुरक्षा (Security) बढ़ा दी गई.फिलहाल, मामला शांतिपूर्ण रहा लेकिन इस घटनाक्रम ने जेडीयू के अंदरूनी मतभेदों की चर्चा फिर तेज कर दी है.