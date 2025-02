VIDEO: 'कर्नाटक सरकार में संस्कृति मंत्री हैं, लेकिन कन्नड़ भाषा नहीं जानते', सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए मिनिस्टर Shivaraj Tangadagi, बीजेपी ने भी साधा निशाना

Minister Shivraj Tangadgi Viral Video: कर्नाटक के संस्कृति मंत्री शिवराज तंगडगी (Shivaraj Tangadagi) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान कन्नड़ लिखने में संघर्ष करते नजर आ रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मंत्री शिवराज तंगडगी कॉप्पल जिले के करटगी में एक आंगनवाड़ी भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए थे. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शुभकामना स्वरूप कन्नड़ में "शुभवागली" (Best of Luck)'' लिखने की कोशिश की, लेकिन कई बार असफल रहे. यह देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए.

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा. एक यूजर ने लिखा, "जब खुद मंत्री ही कन्नड़ नहीं लिख सकते तो वे भाषा संरक्षण की बात कैसे करेंगे?"

ये भी पढें: कर्नाटक के टेकल रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला, कार लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया नशे में धुत ड्राइवर, फिसलकर ट्रैक पर जा गिरी गाड़ी

Karnataka culture Minister #ShivarajTangadagi trolled after struggling to write in Kannada during an official event

Was seen struggling to write "Shubhavagali" (best of luck) while inaugurating an Anganwadi building at Karatgi, near Gangavathi

BJPs take: "On one side, Madhu… pic.twitter.com/9M6A05Hbgc

— Nabila Jamal (@nabilajamal_) February 3, 2025