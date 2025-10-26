वासुदेव घाट पर स्नान के लिए PM के लिए लाया गंगा का फ़िल्टर पानी, बनाई गई नकली यमुना.. आप के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए दिखाया VIDEO

Delhi News: छठ पूजा (Chhath Puja) से पहले यमुना की सफाई को लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली की बीजेपी पार्टी के नेताओं के बीच काफी विवाद देखने को मिल रहा है. अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री और नेता सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj) ने आरोप लगाया है की पीएम के नहाने के फ़िल्टर पानी लाया गया है. उन्होंने इसका वीडियो साझा करते हुए बताया की ,वासुदेव घाट पर छठ पूजा के दौरान बिहारी वोटर्स को लुभाने के लिए यमुना नदी के किनारे एक बॉर्डर बनाया गया है और वहां पर एक बड़े तालाब जैसा आर्टिफिशियल घाट बनाया गया.
यहांपर बड़े पाइप के जरिए गंगा का पीने का फ़िल्टर पानी इसमें डाला जा रहा है, तांकि पीएम मोदी यहांपर नहा सके. इसका वीडियो (Video) उन्होंने अपने X हैंडल से शेयर किया है.ये भी पढ़े:Delhi: यमुना की सफाई को लेकर बीजेपी नेताओं के दावे, नदी के किनारे पहुंचकर वीडियो बनाते हुए BJP एमएलए फिसलकर पानी में गिरे; VIDEO
आप नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप
“फ़र्ज़ीवाडे के सभी रिकॉर्ड टूटे”
👉🏼PM के लिए फ़िल्टर पानी वाली “नक़ली यमुना” बनाई गई है
👉🏼मग़र दिल्ली में गरीब पूर्वांचली लोगों के लिए प्रदूषित मल युक्त यमुना #BJPExposedOnYamuna #BJPExposedOnPollution pic.twitter.com/RAGHmP2xWX
— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) October 26, 2025
यमुना के किनारे बनाया गया है तालाब
सौरभ भारद्वाज ने ब्रिज से घाट को दिखाते हुए कहा की ,' बिहार चुनाव (Bihar Elections) से पहले बिहारी वोटर्स को साधने के लिए छठ मनाएंगे. उन्होंने बताया की जो बाजू का पानी है, वह यमुना है और यहां वासुदेव घाट (Vasudev Ghat) को पिछले दिनों अलग किया गया है. नदी और घाट के बीच मिट्टी की बॉर्डर बनाया गया है. उन्होंने बताया की इस घाट पर जो पानी लाया गया है, वह गंगा का पानी है जो सोनिया विहार से पाइप से लाया जा रहा है. उन्होंने बताया की जो पानी गंगा से आता है, उसे सोनिया विहार में फ़िल्टर किया जाता है. इस पीने के फ़िल्टर पानी की एक लाइन चोरी छीपे काटकर वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और छोटा आर्टिफिशियल नकली घाट बनाया गया है. उन्होंने कहा की ये यमुना का पानी नहीं, ये गंगा का फ़िल्टर पानी है. उन्होंने कहा की ये बीजेपी पार्टी की चोरी है और इनका फर्जीवाड़ा है.
पूर्वांचलीयों को कह रहे है यमुना में डूबकी लगाओ
उन्होंने इस दौरान कहा की ,' गरीब पूर्वांचलीयों को ये लोग कह रहे है की यमुना (Yamuna) में डूबकी लगाओं. मलयुक्त पानी को पियों और बीमार हो जाओं, मर जाएं, इनके बाप का कुछ नहीं जाता. लेकिन प्रधानमंत्री को कही कुछ न हो जाएं, उन्हें कही छींक न आ जाएं, कही बीमार न हो जाएं, इसलिए ये नकली घाट बनाया गया है.