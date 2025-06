Kolkata Gang Rape Case: 'कॉलेज बंद होने के बाद मत जाइए...': कोलकाता रेप केस में TMC नेता मदन मित्रा का गैरजिम्मेदाराना बयान, सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

Kolkata Gang Rape Case: कोलकाता के हालिया गैंगरेप मामले पर टीएमसी नेता मदन मित्रा ने एक गैरजिम्मेदाराना बयान दिया है. समाचार एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए मदन मित्रा ने कहा, ''कस्बा में हुई घटना ने सभी लड़कियों और सभी छात्राओं को एक संदेश दिया है. अगर कोई आपका परिचित आपसे कहे कि कॉलेज बंद होने और परीक्षा के दौरान वह आपकी यूनिट प्रोजेक्ट में मदद करेगा, तो मत जाइए. यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा. अगर वह लड़की नहीं जाती, तो उसके साथ कुछ गलत नहीं होता. अगर उसने किसी को बताया होता या अपने दो-चार दोस्तों को साथ ले लिया होता, तो यह सब टाला जा सकता था.”

उनका यह बयान सुनते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. लोगों का कहना है कि ये सलाह लड़कियों की सुरक्षा के नाम पर उनकी आजादी को सीमित करने की कोशिश है.

ये भी पढें: Kolkata Gang Rape Case: कोलकाता गैंगरेप केस पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा

North 24 Parganas, West Bengal: On Kolkata gang rape case, TMC MLA Madan Mitra says, "The incident in Kasba has sent a message to all girls, to all students that if someone you know calls you on a day when college is closed and exams are going on, saying they’ll help with a unit… pic.twitter.com/0aNJU6HJjU

— IANS (@ians_india) June 28, 2025