Dhruv Rathi Sikh Video Controversy: ध्रुव राठी फिर विवादों में! सिख गुरुओं का AI वीडियो बनाने पर SGPC नाराज, YouTube से हटाने की मांग की (Watch Video)

SGPC Statement on Dhruv Rathi: मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी एक बार फिर विवादों में हैं. इस बार मामला सीधे सिख धर्म और उनके इतिहास से जुड़ा है. दरअसल, राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया वीडियो पोस्ट किया है, जिसका नाम है "The Sikh Warrior – The Story of Banda Singh Bahadur". ये वीडियो 24 मिनट 37 सेकंड का है और इसमें उन्होंने बंदा सिंह बहादुर सहित सिख इतिहास की कई अहम घटनाओं को एनिमेशन और AI की मदद से दिखाया है. लेकिन इस वीडियो को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने कड़ी आपत्ति जताई है.

SGPC के महासचिव गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने साफ कहा है कि सिख समुदाय को अपने इतिहास को समझने के लिए किसी यूट्यूबर के AI वीडियो की जरूरत नहीं है.

