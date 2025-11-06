Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव के मतदान के बीच लालू यादव का ट्वीट, 'तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी'

(Photo Credits FB)

Bihar Elections 2025 1st Phase Voting: बिहार में पहले चरण के मतदान के बीच, RJD प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव (Lalu Yadav) ने अपने और पत्नी राबड़ी देवी तथा महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव के साथ फोटो सोशल मीडिया पर साझा की. लालू यादव ने NDA पर ट्वीट कर निशाना साधा है, लालू यादव ने एक्स पर लिखा, "तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी. 20 साल बहुत हो गए! अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है.

तेजस्वी ने भी मतदान को लेकर की अपील

वहीं, तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया पर मतदान को लेकर कई संदेश साझा किए। उन्होंने लिखा: "बदलाव के लिए, नया बिहार बनाने के लिए, विकास के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और विधि व्यवस्था तथा नौकरी और रोजगार के लिए वोट करिए. यह भी पढ़े: Bihar Election 2025: बिहार की 121 सीटों पर सुबह 9 बजे तक 13% मतदान, जानें इस चुनावी लड़ाई के 10 खास पॉइंट्स

लालू यादव का ट्वीट

तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ! अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है। pic.twitter.com/KSKnwtf57D — Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) November 6, 2025

तेजस्वी ने भी मतदान को लेकर की अपील

इससे पहले तेजस्वी यादव ने एक वीडियो पोस्ट में मतदाताओं से अपील की, "सभी बिहार के भाग्य विधाताओं को मेरा प्रणाम. आज मतदान का महत्वपूर्ण दिन है. बिहार की आगे की नियति आपके द्वारा दबाए गए एक बटन से तय होगी। लोकतंत्र, संविधान और मानवीयता के हित में आपका मतदान करना अत्यंत आवश्यक है.

तेजस्वी यादव ने विशेष रूप से पहली बार मतदान कर रही GEN-Z, माताएँ, बहनें, व्यापारी, किसान, दूसरे प्रदेशों में रहने वाले प्रवासी, नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र और इलाज करा रहे मरीजों सहित सभी मतदान के योग्य नागरिकों से अपील की कि वे अपने मत का प्रयोग अवश्य करें. उन्होंने कहा कि आपके मत का प्रयोग बिहार की उन्नति का मार्ग तय करेगा.