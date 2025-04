West Bengal: '5 लाख मुसलमान सड़क पर बैठकर मिठाई खाएंगे': वक्फ पर ममता सरकार के मंत्री की धमकी, सरकार से कानून वापस लेने की मांग की (Watch Video)

West Bengal News: वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है. ममता सरकार में मंत्री और जमीयत उलेमा ए हिंद के नेता सिद्दीकुल्ला चौधरी ने अब कोलकाता ठप करने की धमकी दी है. 10 अप्रैल को कोलकाता के रामलीला मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा, "अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कोलकाता की सड़कों पर 5 लाख मुसलमानों को मिठाई के डब्बे के साथ बैठा देंगे."

उन्होंने वक्फ संशोधन कानून को मुस्लिमों के अधिकारों पर हमला बताते हुए केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की.

