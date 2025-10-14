VIDEO: खाकी हुई शर्मसार! पुलिस कर्मचारी वर्दी पहनकर छलका रहे है जाम, उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@priyarajputlive)

अंबेडकरनगर, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के अंबेडकरनगर (Ambedkarnagar) से एक हैरान करनेवाला वीडियो सामने आया है. जहांपर तीन पुलिस कर्मी शराब की दूकान (Liquor Shop) पर बैठकर वर्दी में शराब पी रहे है.इनमें से एक दरोगा भी बताया जा रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद अब सोशल मीडिया पर भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे है और लोग इन पुलिस कर्मचारी और अधिकारीयों पर कार्रवाई की मांग कर रहे है. बताया जा रहा है की ये वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने तीनों पुलिस कर्मियों और अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है. सोशल मीडिया (Social Media) पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Fatehpur: ‘जिसको बताना है, बता दो, आईजी, डीआईजी मेरा कुछ नहीं कर सकते.. फतेहपुर में शराब पीकर धुत दिखे दरोगा; VIDEO

शराब की दूकान में पहुंचे पुलिस कर्मी और अधिकारी शराब पीते दिखे

शराब की दूकान पर छलकाए जाम

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तीन पुलिसकर्मी वर्दी पहने हुए शराब के ठेके के अंदर बैठे दिखाई दे रहे हैं. उनमें से एक पुलिसकर्मी (Policeman) शराब की बोतल से गिलास में पैग डालता हुआ नजर आता है, जबकि दूसरा पानी की बोतल पकड़े हुए है. तीसरा पुलिसकर्मी पास ही बैठा दिख रहा है.

तीनों पर हुई कार्रवाई

अपर पुलिस अधीक्षक (Additional Superintendent of Police) हरेन्द्र कुमार ने एक वीडियो जारी कर बताया कि तीनों पुलिसकर्मियों को बावर्दी शराब पीते पाए जाने पर सस्पेंड किया गया है.उन्होंने कहा कि पुलिस की वर्दी अनुशासन और जिम्मेदारी का प्रतीक है, ऐसे में इस तरह का आचरण किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है.