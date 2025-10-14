VIDEO: ये कैसी दबंगई! होटल में चखना लाने में देरी होने पर पुलिस कर्मियों ने वेटर की कर दी पिटाई, गाजियाबाद का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@lokeshRlive)

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजियाबाद (Ghaziabad) से पुलिस का एक अमानवीय चेहरा सामने आया है. जहांपर एक पुलिस होटल में जमकर हंगामा किया और वेटर की बेल्ट से पिटाई कर दी.बताया जा रहा है कि ये घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के नवयुग मार्केट की है. जहांपर दो पुलिस कांस्टेबल शराब पीने के लिए पहुंचे थे, इस दौरान चखने में देरी होने के कारण इन पुलिस कर्मचारियों ने होटल में जमकर हंगामा किया और गाली गलौज करते हुए वेटर की पिटाई कर दी.

इस मारपीट का वीडियो किसी ने चुपके के बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस घटना के बाद सीनियर अधिकारीयों ने दोनों को सस्पेंड कर दिया. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @lokeshRlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: यूपी के गाजियाबाद में पुलिस की दबंगई, BJP पार्षद के ड्राइवर को सरेआम पीटा; वीडियो वायरल

वेटर के साथ मारपीट

#Ghaziabad में खाकी वालों को हो क्या गया है? पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल और सिपाही मॉडल शॉप की कैंटीन में वेटर से नमकीन लेट हो जाने पर मारपीट की, वहां मौजूद किसी शख्स ने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, वीडियो वायरल होने पर HC कपिल और कांस्टेबल विनीत को हिरासत में लिया गया उनका… pic.twitter.com/KOtvVKuQPE — Lokesh Rai (@lokeshRlive) October 14, 2025

गाजियाबाद पुलिस ने किया खाकी को शर्मसार

जानकारी के मुताबिक़ इन दोनों कर्मचारियों के नाम कपिल कुमार और विनीत कुमार है. दोनों पुलिस (Police) लाइन में तैनात है. ये दोनों सोमवार रात को नवयुग मार्केट की एक कैंटीन में पहुंचे और शराब पी और चखने का ऑर्डर दिया, लेकिन ऑर्डर में देरी होने के कारण इन लोगों ने वहांपर गाली गलौज शुरू कर दी और वेटर के साथ मारपीट शुरू कर दी. इस घटना के बाद स्टेशन के दरोगा पहुंचे और उन्होंने मामला दबाने की कोशिश की.

वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई

इस वीडियो (Video) के वायरल होने के बाद डीसीपी ने इन दोनों पर कार्रवाई करते हुए दोनों को सस्पेंड कर दिया. इस घटना के बाद गाजियाबाद पुलिस की चर्चा अब पूरे शहर में हो रही है.