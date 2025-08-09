पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा; बेंगलुरु मेट्रो येलो लाइन का करेंगे उद्घाटन, वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी

पीएम मोदी (Photo Credits ANI)

नई दिल्ली, 9 अगस्त : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को कर्नाटक दौरे पर रहेंगे. वे बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर सुबह 11 बजे 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे. इसके बाद वे बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे और आरवी रोड (रघिगुड्डा) से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक मेट्रो से यात्रा करेंगे. दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री बेंगलुरु में शहरी परिवहन से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री बेंगलुरु मेट्रो फेज-2 की येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे, जो आरवी रोड (रघिगुड्डा) से बोम्मसंद्रा तक बनेगी.

इस लाइन की कुल लंबाई 19 किलोमीटर से ज्यादा है और इसमें 16 स्टेशन हैं. यह परियोजना करीब 7,160 करोड़ रुपए की लागत से बनी है. इस येलो लाइन के शुरू होने से बेंगलुरु मेट्रो का कुल नेटवर्क 96 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा, जिससे शहर की बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा. यह भी पढ़ें : Delhi Road Accident: लापरवाही की हद है! फोन पर बात कर रहे डिलीवरी बॉय को कार सवार ने मारी टक्कर, दिल्ली में बीच सड़क पर हुआ हादसा; VIDEO

इसके साथ ही प्रधानमंत्री बेंगलुरु मेट्रो फेज-3 परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे. यह परियोजना 15,610 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनेगी. कुल लंबाई 44 किलोमीटर से अधिक होगी और इसमें 31 एलिवेटेड स्टेशन होंगे. यह मेट्रो लाइन शहर के रिहायशी, औद्योगिक, व्यावसायिक और शैक्षणिक इलाकों को जोड़ने का काम करेगी, जिससे बेंगलुरु की बढ़ती ट्रैफिक समस्या से लोगों को निजात मिलेगी.

प्रधानमंत्री मोदी तीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे. इनमें बेंगलुरु से बेलगावी वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृतसर से माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस और नागपुर (अजनी) से पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं. प्रधानमंत्री का यह दौरा कर्नाटक के विकास में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. मेट्रो और वंदे भारत जैसी परियोजनाएं देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देने की दिशा में अहम मानी जा रही हैं.