PM Modi to Address Nation Today: पीएम मोदी का देश के नाम आज रात 8:30 बजे संबोधन, महिला आरक्षण पर मचे गतिरोध पर सकते हैं बात; यहां देखें स्पीच Live

(Photo Credits @Sachingupta)

PM Modi to Address Nation Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, 18 अप्रैल 2026, रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही लोकसभा में बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक (131वां संविधान संशोधन विधेयक) पारित नहीं हो सका, जिससे देश के राजनीतिक गलियारों में गहमागहमी बढ़ गई है. प्रधानमंत्री का यह संबोधन राष्ट्रीय टेलीविजन और रेडियो पर प्रसारित किया जाएगा, और इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है.

महिला आरक्षण विधेयक पर गतिरोध

महिला आरक्षण विधेयक, जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना था, शुक्रवार को लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करने में विफल रहा. विधेयक के पक्ष में 298 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि 230 सांसदों ने इसका विरोध किया. विधेयक को पारित होने के लिए 352 मतों की आवश्यकता थी. विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध करते हुए तर्क दिया कि इसमें परिसीमन को जोड़ा गया है, जिससे दक्षिणी राज्यों सहित कई क्षेत्रों के साथ अन्याय होगा. विधेयक के गिरने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला था और कहा था कि उन्हें अपने इस फैसले के लिए जीवन भर पछताना पड़ेगा. यह भी पढ़े: CM Fadnavis On Women’s Quota: महिला आरक्षण पर बड़ा फैसला, 2029 लोकसभा चुनाव से दिखेगा असर, फडणवीस का दावा

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संबोधन के संभावित विषय

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का मुख्य केंद्र महिला आरक्षण विधेयक पर गतिरोध और सरकार की इस मुद्दे पर प्रतिबद्धता हो सकती है. उम्मीद है कि वह विधेयक के महत्व और इसे पारित कराने में सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालेंगे, साथ ही विपक्ष के रुख की आलोचना भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ने आज दिन में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक सहित कई उच्च-स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता की है, जिसमें पश्चिम एशिया में जारी तनाव और घरेलू तैयारियों की समीक्षा की गई। हालांकि, महिला आरक्षण विधेयक पर हालिया घटनाक्रम को देखते हुए, यह मुद्दा उनके संबोधन का प्रमुख हिस्सा रहने की संभावना है.

महत्व

प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कई महत्वपूर्ण अवसरों पर रात 8 बजे या 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित कर चुके हैं, जिनमें 2016 में नोटबंदी की घोषणा जैसे बड़े फैसले शामिल हैं. उनके इन संबोधनों का हमेशा से ही व्यापक प्रभाव रहा है और वे अक्सर बड़े नीतिगत बदलावों या राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सरकार का रुख स्पष्ट करने के लिए होते हैं। आज का संबोधन भी इसी कड़ी में देखा जा रहा है, खासकर जब देश में महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर बहस तेज है। इस संबोधन से सरकार की आगे की रणनीति और महिला आरक्षण विधेयक पर उसके भविष्य के कदमों को लेकर स्पष्टता आने की उम्मीद है.