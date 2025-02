PM Modi on Pariksha Pe Charcha: पीएम नरेंद्र मोदी छात्रों से कर रहे है 'परीक्षा पे चर्चा', सफलता के लिए दिए ये टिप्स, यहां देखें बातचीत लाइव

PM Modi on Pariksha Pe Charcha: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'परीक्षा पे चर्चा' पर चर्चा कर रहे हैं.इस चर्चा में लाखों छात्र प्रधानमंत्री से जुड़कर बातचीत कर रहे हैं. बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने छात्रों को तनाव मुक्त होकर पढ़ाई करने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए. परीक्षा पे चर्चा का आयोजन ऑनलाइन किया गया है, लेकिन छात्रों से जुड़ने के लिए प्रधानमंत्री दू दिल्ली के सुंदर नर्सरी स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम से छात्रों से बातचीत कर रहे हैं. बातचीत के अंश दूरदर्शन समेत कई चैनलों पर लाइव प्रसारण किया जा रहे हैं. आप प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा पर लाइव देखना चाहते हैं तो दूरदर्शन सहित अन्य चैंनलों से जुड़कर लाइव बातचीत देख सकते हैं,

परीक्षा पे चर्चा के दौरान छात्र एक के बाद एक प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं और प्रधानमंत्री हर सवाल का जवाब दे रहे हैं. प्रधानमंत्री ने छात्रों से यह भी कहा कि वे तनाव होकर में पढ़ाई न करें. इसके साथ ही उन्होंने अभिभावकों को यह सलाह दी कि वे अपने बच्चों की किसी से तुलना न करें. यह भी पढ़े: Pariksha Pe Charcha: परीक्षा पे चर्चा’ होगी और भी खास, इस बार पीएम मोदी करेंगे सुंदर नर्सरी में छात्रों से संवाद

#WATCH | 'Pariksha Pe Charcha' | PM Narendra Modi interacts with students at Sunder Nursery in Delhi regarding the importance of millet and vegetables. pic.twitter.com/n4nBMQlD4M

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा पर चर्चा करते हुए सलाह दी कि "आप सम्मान मांग नहीं सकते, आपको सम्मान कमाना पड़ेगा. इसके लिए आपको खुद को बदलना होगा. लीडरशीप थोपी नहीं जाती...लीडर बनने के लिए टीमवर्क सीखना बहुत जरूरी है. वहीं आगे पीएम मोदी ने कहा कि धैर्य बहुत आवश्यक होता है...आपको अपने साथियों के लिए मौजूद रहना होगा और इससे उनका विश्वास बढ़ेगा.

#WATCH | 'Pariksha Pe Charcha' | PM Narendra Modi interacts with students at Sunder Nursery in Delhi.

While speaking to the students, PM Modi says, "... You have to focus your mind to know how to challenge yourself... A leader becomes a leader when he practices what he preaches… pic.twitter.com/wCf9zGG97j

