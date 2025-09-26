किसानों को दिवाली से पहले PM Modi का गिफ्ट, जारी की Kisan Samman Nidhi की 21वीं किस्त; जानें कैसे करें चेक?

PM Kisan 20th Installment

PM Kisan 21st Installment Released: केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त आज जारी कर दी है. इस बार हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों को विशेष प्राथमिकता दी गई, जिन्होंने हाल ही में बाढ़ और भूस्खलन (Floods and Landslides) जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है. रिपोर्टों के अनुसार, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के 27 लाख किसानों के खातों में कुल ₹540 करोड़ सीधे ट्रांसफर किए गए हैं. इनमें हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के लगभग 8 लाख किसानों के बैंक खातों में ₹160 करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं. पंजाब (Punjab PM Kisan Installment) में 11 लाख किसानों को ₹221 करोड़ से ज़्यादा जारी किए गए हैं.

वहीं उत्तराखंड के 7 लाख से ज्यादा किसानों को भी इस किस्त (Kisan Samman Nidhi 21st Installment) का सीधा लाभ मिला है.

पीएम किसान 21वीं किस्त चेक करने का तरीका:

ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.

Farmers Corner पर क्लिक करें

यहां पर "Beneficiary Status" पर क्लिक करें.

अब आपको अपना आधार नंबर / मोबाइल नंबर / बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा.

डिटेल भरने के बाद "Get Data" पर क्लिक करें.

अब स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा कि आपके खाते में 21वीं किस्त की ₹2000 की राशि आई है या नहीं.

अगर किस्त आपके खाते में नहीं आई है तो "FTO is generated and Payment is pending" लिखा आएगा, जिसका मतलब है कि पैसा जल्द ही आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा. अगर आपके खाते में आधार, बैंक या मोबाइल नंबर से जुड़ी कोई समस्या है तो स्टेटस में उसका कारण भी दिखाई देगा.

कृषि मंत्री ने जारी की 21वीं किस्त

सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 21वीं किस्त जारी की. इस दौरान तीनों राज्यों के कृषि मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी और किसान संगठनों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए.

'किसानों के साथ खड़ी है सरकार'

कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojna) की यह किस्त सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं है, बल्कि यह संदेश भी है कि सरकार मुश्किल समय में किसानों का साथ नहीं छोड़ेगी.

'27 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ'

कृषि मंत्री ने बताया कि इस बार 27 लाख से ज्यादा किसानों को सीधा लाभ हुआ है. लगभग 540 करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं. इनमें 2.7 लाख महिला किसान भी शामिल हैं. प्रत्येक किसान को ₹2,000 की किस्त मिली है, जिससे वे बीज और खाद खरीदने के साथ-साथ घरेलू खर्च भी चला सकेंगे.

बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की शुरुआत में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था. इसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के लिए क्रमशः ₹1,500 करोड़, ₹1,600 करोड़ और ₹1,200 करोड़ की विशेष सहायता की घोषणा की थी. मृतकों और घायलों के परिवारों को मुआवजा देने और पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता देने का भी वादा किया गया था.

₹13,626 करोड़ की राशि जारी

अब तक, इन तीनों राज्यों के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत कुल ₹13,626 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त हो चुकी है. इस बार हिमाचल प्रदेश में 8.01 लाख किसानों को ₹160 करोड़, पंजाब में 11.09 लाख किसानों को ₹221 करोड़ और उत्तराखंड में 7.89 लाख किसानों को ₹157 करोड़ दिए गए हैं.