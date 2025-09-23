Kolkata Rain: कोलकाता में भारी बारिश के कारण जन जीवन ठप्प, सड़कों पर हुआ जलभराव, कई इलाकों में भरा पानी; VIDEO
Credit-(X,@PTI_News)

Kolkata Rain: कोलकाता (Kolkata) में जारी बारिश (Rain) ने तबाही मचा दी है. जिसके कारण शहर का जन जीवन ठप्प हो चूका है. शहर की सड़कों पर नदियों जैसा पानी बह रहा है.सोमवार रात हुई तेज बारिश ने शहर की रफ्तार थमा दी. लगातार घंटों तक हुई तेज बारिश के बाद अधिकांश इलाके पानी में डूब गए. सड़कों पर घुटनों से लेकर कमर तक पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक, ट्रेन और मेट्रो सेवाएं बाधित हो गईं.कई अंडरपास और चौराहे बंद होने से वाहन घंटों फंसे रहे.बारिश के बीच करंट लगने से चार लोगों की मौत हो गई.

राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार को मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है.बारिश का वीडियो सोशल मीडिया X पर @PTI_News नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Kolkata Heavy Rain: कोलकाता में भारी बारिश से जलभराव, मेट्रो और ट्रेन सेवाएं ठप, एक की मौत

कोलकाता में बारिश ने मचाई तबाही 

नगर निगम का बयान

कोलकाता के मेयर (Mayor) फिरहाद हकीम ने बताया कि नगर निगम की टीमें दिन-रात पानी निकालने में जुटी हैं.लेकिन नहर और नदियां पहले से ही भरी होने के कारण निकाला गया पानी दोबारा वापस आ रहा है. उन्होंने कहा कि दोपहर की ज्वार से हालात और बिगड़ सकते हैं, जबकि देर रात तक कुछ सुधार की उम्मीद है.

बारिश का असर ट्रांसपोर्ट और कर्मचारियों पर पड़ा

बारिश से सबसे ज्यादा असर सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) पर पड़ा. बसें बीच रास्ते में खराब हो गईं, टैक्सी और कैब्स सड़कों से गायब रहीं या फिर मनमाना किराया वसूला.दफ्तर जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई कंपनियों ने कर्मचारियों को घर से काम करने का विकल्प दिया.शहर में लगातार जलभराव के चलते मंगलवार और बुधवार को स्कूल व कॉलेज बंद रखने का निर्णय लिया गया है. छात्र और शिक्षक पानी भरी सड़कों से गुजर नहीं पा रहे थे.

दुर्गा पूजा की तैयारियों पर असर

इसी बीच मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में बने लो-प्रेशर के कारण अगले दो दिनों तक दक्षिण बंगाल (South Bengal) के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है. इससे दुर्गा पूजा की तैयारियां भी प्रभावित हो रही हैं, कई पंडाल पानी में डूब चुके हैं.

 