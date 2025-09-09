Mumbai: पुलिस कर्मी ने कई दुपहियां वाहनों को एक एक कर गिराया, मुंबई के गिरगांव चौपाटी की घटना से लोगों का सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा; VIDEO

Credit-(X,@error040290)

मुंबई, महाराष्ट्र: पुलिस (Police) की ओर से कई बार ऐसे काम किए जाते है.जिसके कारण उनपर ही सवाल उठने लगते है. अब मुंबई के गिरगांव चौपाटी (Girgaon Chowpatty) से एक ऐसा वीडियो सामने आया है.जिसको देखने के बाद लोगों ने नाराजगी फैल गई है. इस वीडियो में देख सकते है की खड़ी गाड़ियां (Two Wheelers) पुलिस कर्मी के द्वारा गिराई जा रही है. ये पुलिस कर्मी इसी तरीके से कई गाड़ियां गिरा देता है. जिसके कारण कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त भी हो गई. ये घटना अनंत चतुर्दशी के दिन गिरगांव चौपाटी पर गणपति विसर्जन (Ganpati Visarjan) के लिए हजारों भक्त पहुंचे थे. उसी दौरान हुई.जगह-जगह भारी भीड़ के कारण कई लोगों ने अपनी गाड़ियां 'नो पार्किंग ज़ोन' में खड़ी कर दीं थी.

पुलिस कर्मी ने कई गाड़ियां नीचे गिराई

पुलिस की इस कार्रवाई पर लोगों ने उठाएं सवाल

इस दौरान ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) ने नियम तोड़ने वालों पर जिस तरह से कार्रवाई की उसको देखकर लोगों ने नाराजगी जताई है. एक वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक पुलिसकर्मी लाइन खड़ी करीब 7 से 8 गाड़ियों को ज़ोर से धक्का देकर गिरा देता है. इस घटना से वाहनों को नुकसान हुआ और लोगों का आक्रोश फूट पड़ा.

लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूटा

वीडियो (Video) सामने आने के बाद नागरिकों ने पुलिस (Police) की कार्रवाई को गलत बताया.उनका कहना है कि नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाना या गाड़ी उठाना सही कदम होता, लेकिन इस तरह गाड़ियां गिराना गैर-जिम्मेदाराना रवैया है.लोग सवाल कर रहे हैं कि 'अगर पुलिस ही नियम से बाहर जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा?