Patna Road Accident: पटना में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ़्तार कार पीछे से ट्रक में जा घुसी, 5 कारोबारियों की मौके पर ही मौत; परिवारों में पसार मातम

(Photo Credits ANI)

Patna Road Accident: बिहार की राजधानी पटना में परसा बाजार थाना क्षेत्र के सुईथा मोड़ के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें पांच कारोबारी अपनी जान गंवा बैठे. हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक से पीछे से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह से ट्रक में समा गई और ट्रक ने कार को करीब 50 मीटर तक घसीटते हुए आगे बढ़ाया. इस हादसे में कार में सवार सभी पांच कारोबारी मौके पर ही अपनी जान गंवा बैठे.

मृतकों के नाम

हादसे में जान गंवाने वाले युवकों की पहचान हो गई है. मृतकों में राजेश कुमार मितन (छपरा, गोपालपुर थाना क्षेत्र), कमल किशोर, सुनील कुमार, प्रकाश चौरसिया और कार मालिक संजय कुमार सिन्हा (पटेल नगर, गांधी मूर्ति के पास) शामिल हैं. सभी कारोबारी बिहार के फतुहा से पटना लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ. यह भी पढ़े: Bihar Road Accident: बिहार के बांका में बस और ट्रक में आमने सामने टक्कर, 2 की मौत, दर्जनभर घायल,एक्सीडेंट का VIDEO आया सामने

शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया

हादसे की सूचना मिलते ही परसा बाजार थाना पुलिस और पटना सदर डीएसपी रंजन कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों की मदद से शवों को कार से बाहर निकाला गया और पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए पीएमसीएच भेजा. पोस्टमॉर्टम के बाद शवों को परिवारों को अंतिम संस्कार के लिए सौंपा जाएगा. वहीं हादसे के बाद जिनके परिजन की जाना गई है. खबर मिलने के बाद उनके घर में मातम फ़ैल गया है.