Pakistani Fishermen Arrested: गुजरात में भारत-पाकिस्तान सीमा पर 15 पाकिस्तानी मछुआरे पकड़े गए

नई दिल्ली, 24 अगस्त : सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और भारतीय तटरक्षक बल ने एक संयुक्त समुद्री अभियान में, गुजरात के कोरी क्रीक क्षेत्र में सीमा चौकी (बीओपी) बीबीके के पास एक इंजन वाली नाव के साथ 15 पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ लिया. बीएसएफ की 68वीं बटालियन से प्राप्त विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर, शनिवार को कोरी क्रीक में एक तलाशी अभियान शुरू किया गया. कोरी क्रीक का ये क्षेत्र बीओपी बीबीके के परिचालन क्षेत्राधिकार में आता है, जो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान समुद्री सीमा के पास स्थित है.

यह संयुक्त अभियान अशोक कुमार, द्वितीय आईसी (ऑपरेशन) के नेतृत्व में एक टीम द्वारा चलाया गया. अभियान टीम में अमित कुमार, डिप्टी कमांडेंट (जनरल), भुज; अनुराग गर्ग, सहायक कमांडेंट, 176वीं वीं बटालियन (बटालियन) बीएसएफ; इंस्पेक्टर (जी) एस. कुमार, 68वीं बटालियन बीएसएफ के आठ अन्य रैंक और जल विंग के तीन कर्मी शामिल थे. टीम सुबह 8:59 बजे लक्की नाला जेट्टी से एफएसी प्रहार नामक पोत पर रवाना हुई और 10:50 बजे तक अभियान क्षेत्र में पहुंच गई. इसके अतिरिक्त, एफबीओपी मुक्कुनाला और एफबीओपी देवरी नाला की तीन तीव्र गश्ती नौकाओं (एफपीबी) ने भी अभियान में सहयोग किया.

आस-पास के "बेट्स" (कीचड़ के मैदानों) की गहन तलाशी के दौरान, टीम ने 15 पाकिस्तानी नागरिकों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया, जो सभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सुजावल जिले के जाती गांव के निवासी थे. पकड़े गए ये सभी लोग 20 से 50 वर्ष के बीच के थे. सभी भारतीय जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ते पाए गए. अभियान के दौरान जब्त की गई वस्तुओं में एक देशी, इंजन लगी नाव भी शामिल थी, जिसका इस्तेमाल घुसपैठिए अवैध रूप से मछली पकड़ने के लिए करते थे.

घटनास्थल से लगभग 60 किलोग्राम मछलियां और नौ बड़े मछली पकड़ने के जाल बरामद किए गए, जो भारतीय जलक्षेत्र में बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का संकेत देते हैं. टीम ने 30 किलोग्राम आटा, 15 किलोग्राम चावल, पांच किलोग्राम चीनी, तीन किलोग्राम घी, 500 ग्राम चाय, एक किलोग्राम नमक और 500 ग्राम लाल मिर्च पाउडर सहित भारी मात्रा में खाद्य सामग्री भी जब्त की, जिससे पता चलता है कि यह समूह समुद्र में लंबे समय तक रहने के लिए तैयार था. इसके अलावा, जहाज पर लगभग 400 किलोग्राम बर्फ और 60 लीटर डीजल, 20-20 लीटर के 15 पानी के डिब्बे और 100 लीटर का एक ड्रम मिला, जिसका इस्तेमाल संभवतः ईंधन या पानी रखने के लिए किया जाता था.

तलाशी दल को 100 लकड़ी की छड़ें भी मिलीं, जिनका इस्तेमाल संभवतः खाना पकाने या जहाज पर अन्य जरूरतों के लिए किया जाता था. बरामद इलेक्ट्रॉनिक सामानों में से एक कीपैड मोबाइल फोन (वीजीओ टीईएल, मॉडल आई888) मिला, जिसमें एक जैज और एक टेलीनॉर सिम कार्ड के साथ एक मेमोरी कार्ड भी था. पकड़े गए लोगों के पास से 200 रुपए की पाकिस्तानी मुद्रा भी बरामद की गई. सभी जब्त वस्तुओं को आगे की जांच और सत्यापन के लिए अपने कब्जे में ले लिया गया है. यह अभियान अवैध घुसपैठ के विरुद्ध अपनी तटीय और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए भारत के सीमा बलों द्वारा निरंतर सतर्कता को दर्शाता है.