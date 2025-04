What is ‘No Fuel to Old Car’ Policy: दिल्ली में अब पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, ANPR कैमरे से होगी निगरानी; सरकार लाने जा रही 'नो फ्यूल टू ओल्ड कार' पॉलिसी (Watch Video)

What is ‘No Fuel to Old Car’ Policy: दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. अब राजधानी में तय उम्र पार कर चुके पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा. इस नीति को ‘नो फ्यूल टू ओल्ड कार’ पॉलिसी नाम दिया गया है, जिसका मकसद सड़कों से प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को हटाना है. पहले ये पॉलिसी 1 अप्रैल से लागू होनी थी, लेकिन थोड़ी तकनीकी देरी के चलते अब इसे अप्रैल के आखिर तक पूरी तरह लागू किया जाएगा.

अब तक दिल्ली के 500 में से 477 पेट्रोल और सीएनजी पंपों पर ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे लगाए जा चुके हैं. बाकी 23 पंपों पर भी अगले 10–15 दिनों में ये सिस्टम लग जाएगा.

ये भी पढें: मुंबई में पेट्रोल, डीजल वाहन हटाने की संभावना तलाशने को महाराष्ट्र सरकार ने बनाई समिति

STORY | Delhi's old car no fuel policy to kick in soon, most fuel stations get cameras to scan vehicles

Delhi Govt : After 31 March, fuel will not be provided to vehicles older than 15 years.

Can citizens also refuse to pay toll tax for poorly maintained roads? 🤔

pic.twitter.com/OMWkplEOxe

— 𝗩eena Jain (@DrJain21) March 1, 2025