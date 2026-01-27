Office Romance Ends in Tragedy: आगरा में शादी के विवाद में HR मैनेजर की गला काटकर हत्या; प्रेमी ने यमुना के पास फेंका शव, गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

Office Romance Ends in Tragedy: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के ताजनगरी आगरा (Agra) में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक निजी कंपनी में कार्यरत महिला एचआर मैनेजर ((HR Manager) की उसके ही प्रेमी और सहकर्मी ने कथित तौर पर गला काटकर हत्या कर दी. रविवार को पुलिस ने यमुना नदी के पुल के पास से पीड़िता का सिर कटा शव बरामद किया. मृतका की पहचान मिंकी शर्मा (Minky Sharma) के रूप में हुई है, जो पिछले गुरुवार से लापता थीं. पुलिस ने इस मामले में उनके सहकर्मी विनय सिंह (Vinay Singh) (30) को गिरफ्तार कर लिया है. यह भी पढ़ें: Bihar: गया में 'डबल मर्डर' मिस्ट्री से सनसनी, मगध यूनिवर्सिटी कैंपस और बोधगया चेकपोस्ट के पास मिले दो शव; जांच में जुटी पुलिस

लापता होने के बाद खुला खौफनाक राज

मिंकी शर्मा गुरुवार शाम को ऑफिस से निकलने के बाद घर नहीं लौटी थीं। जब परिजनों का उनसे संपर्क नहीं हो पाया, तो उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. रविवार को स्थानीय पुलिस को यमुना नदी के पुल के पास एक संदिग्ध बोरा पड़ा मिला. तलाशी लेने पर उसके अंदर एक महिला का धड़ मिला, जिसका सिर गायब था। फॉरेंसिक जांच और कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान मिंकी के रूप में हुई.

शादी का दबाव बनी हत्या की वजह

पुलिस ने जब मिंकी के कॉल रिकॉर्ड्स और उनके ऑफिस के साथियों से पूछताछ की, तो विनय सिंह पर शक गहराया. हिरासत में लिए जाने के बाद कड़ी पूछताछ में विनय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि वह और मिंकी पिछले कुछ समय से प्रेम संबंध में थे.

विनय के अनुसार, पिछले कुछ समय से मिंकी उस पर शादी करने या रिश्ते को सार्वजनिक करने का दबाव बना रही थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे थे. विवाद से छुटकारा पाने के लिए विनय ने मिंकी की हत्या की साजिश रची. यह भी पढ़ें: Surat Shocker: प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने की पति की हत्या; पुलिस के सामने कबूला- 'दवाइयां खाकर करता था शारीरिक और यौन उत्पीड़न'

साक्ष्य मिटाने के लिए सिर किया अलग

पुलिस के मुताबिक, यह एक सुनियोजित हत्या थी। विनय ने मिंकी को बहला-फुसाकर एक सुनसान जगह पर बुलाया और वहां उसकी हत्या कर दी. पहचान छिपाने के उद्देश्य से उसने शव का सिर धड़ से अलग कर दिया. इसके बाद शव को एक बोरे में भरकर यमुना पुल के पास फेंक दिया और सिर को दूसरी जगह ठिकाने लगा दिया. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मृतका का सिर, मोबाइल फोन और हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद कर लिया है.

प्रशासनिक कार्रवाई और शोक

आगरा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि आरोपी विनय सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत हत्या और साक्ष्य मिटाने का मामला दर्ज किया गया है.

इस घटना से शहर के प्रोफेशनल सर्कल में गहरा शोक और डर है. ऑफिस के सहकर्मियों ने मिंकी को एक समर्पित कर्मचारी बताया और कहा कि उन्हें कभी अंदेशा नहीं था कि उनके बीच का आंतरिक विवाद इतने हिंसक अंत तक पहुँच जाएगा. आरोपी को फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.