Bihar: गया में 'डबल मर्डर' मिस्ट्री से सनसनी, मगध यूनिवर्सिटी कैंपस और बोधगया चेकपोस्ट के पास मिले दो शव; जांच में जुटी पुलिस

पटना/गया: बिहार (Bihar) के गया (गया जी) में दो अलग-अलग स्थानों पर अज्ञात शवों की बरामदगी ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. सोमवार, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन ही मगध विश्वविद्यालय परिसर (Magadh University) और बोधगया (Bodh Gaya) मुख्य शहर के पुलिस चेकपोस्ट के पास दो व्यक्तियों के शव मिले. एक ही दिन में हुई इन दो घटनाओं ने विश्वविद्यालय के छात्रों और स्थानीय निवासियों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया है.

मगध यूनिवर्सिटी कैंपस में मिला संदिग्ध शव

सबसे चौंकाने वाली घटना मगध विश्वविद्यालय परिसर के भीतर हुई. यहां एक लगभग 55 वर्षीय व्यक्ति का शव एक सुनसान इलाके में पाया गया. शव की स्थिति काफी भयावह थी, जिसके सिर और आंखों पर चोट के निशान मिले हैं. सबसे महत्वपूर्ण सुराग के तौर पर मृतक के गले में जैकेट की रस्सी बंधी हुई पाई गई है, जिससे पुलिस इसे गला घोंटकर की गई हत्या (स्ट्रैंगुलेशन) का मामला मानकर चल रही है.

फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है ताकि मौत के सटीक कारणों का पता चल सके.

चेकपोस्ट और मठ के पास दूसरी लाश बरामद

विश्वविद्यालय की घटना के कुछ ही समय बाद, बोधगया पुलिस चेकपोस्ट के पीछे और एक स्थानीय बौद्ध मठ के गेट के पास एक और बुजुर्ग का शव बरामद हुआ. हालांकि इस शव पर बाहरी हिंसा के निशान कैंपस वाले मामले की तुलना में कम थे, लेकिन इसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. एक ही छोटे दायरे में दो शवों का मिलना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है.

पुलिस की जांच और सीसीटीवी फुटेज पर नजर

गया पुलिस ने इन दोनों मौतों की गुत्थी सुलझाने के लिए बहुआयामी जांच शुरू कर दी है. मगध विश्वविद्यालय थाना प्रभारी संदीप चौहान ने बताया कि पुलिस आसपास के जिलों के थानों से संपर्क कर रही है ताकि लापता व्यक्तियों के रिकॉर्ड से इनकी पहचान का मिलान किया जा सके.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'एक ही दिन में इतने कम अंतराल पर दो शवों का मिलना गंभीर मामला है. हम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वारों और बोधगया चेकपोस्ट के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं ताकि सोमवार तड़के कैंपस या चेकपोस्ट के आसपास दिखी किसी भी संदिग्ध गाड़ी या व्यक्ति की पहचान की जा सके.'

वर्तमान में पुलिस ने आधिकारिक तौर पर दोनों मामलों को आपस में नहीं जोड़ा है, लेकिन हत्या की आशंका को प्राथमिकता देते हुए जांच जारी है.