Surat Shocker: प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने की पति की हत्या; पुलिस के सामने कबूला- 'दवाइयां खाकर करता था शारीरिक और यौन उत्पीड़न'

सूरत: गुजरात (Gujarat) के सूरत (Surat) शहर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 37 वर्षीय महिला ने अपने पति की नृशंस हत्या (Murder) कर दी. आरोपी महिला, इशरत को पुलिस ने रविवार, 25 जनवरी को गिरफ्तार किया. शुरुआत में इस मौत को प्राकृतिक बीमारी का रूप देने की कोशिश की गई थी, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट और मृतक के भाई के संदेह ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया.
लिंबायत पुलिस निरीक्षक एन.के. कमलिया के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी महिला ने अपने घर के भीतर होने वाले शोषण की दर्दनाक जानकारी दी. उसने आरोप लगाया कि उसका पति मुंबई में टाइल-लेयर का काम करता था और महीने में एक बार सूरत आता था. महिला का दावा है कि पति अक्सर यौन-शक्ति वर्धक गोलियों (S*x Enhancement Pills) का सेवन करता था और उसके साथ हिंसक तरीके से मारपीट और यौन उत्पीड़न करता था, जिससे उसे गंभीर चोटें आती थीं. यह भी पढ़ें: Mumbai Shocker: मुंबई के मालाड स्टेशन पर खूनी वारदात, मामूली विवाद में कॉलेज के प्रोफेसर की चाकू मारकर हत्या
दो बार की गई हत्या की कोशिश
वर्षों के इस शोषण से तंग आकर इशरत ने अपने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. पुलिस के मुताबिक:
- पहली कोशिश: 1 जनवरी की रात को महिला ने पति को हल्दी वाले दूध में चूहे मारने का जहर मिलाकर दिया. हालांकि, जहर का असर जानलेवा साबित नहीं हुआ.
- दूसरी कोशिश: पहली कोशिश विफल होने के बाद, 5 जनवरी की रात को उसने मौका पाकर अपने पति को दबोच लिया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.
अंतिम संस्कार के विवाद से खुला राज
पति की मौत के बाद इशरत ने अस्पताल के कर्मचारियों को बताया कि उसकी मृत्यु लंबी बीमारी और लगातार उल्टी-खांसी के कारण हुई है. राज तब खुला जब मृतक का भाई, जो बिहार के पूर्वी चंपारण का रहने वाला था, शव को पैतृक गांव ले जाकर दफनाने पर अड़ गया. इशरत इस बात पर जिद कर रही थी कि अंतिम संस्कार सूरत में ही हो. महिला के संदिग्ध व्यवहार को देख भाई ने पुलिस से औपचारिक जांच की मांग की. यह भी पढ़ें: Malad Station Murder: मुंबई के मालाड रेलवे स्टेशन मर्डर केस में GRP की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार; VIDEO
फॉरेंसिक रिपोर्ट ने बदला मामला
पुलिस ने जब शव का फॉरेंसिक पोस्टमार्टम कराया, तो सच्चाई सामने आ गई. रिपोर्ट में मृतक के शरीर में जहरीले पदार्थ की मौजूदगी की पुष्टि हुई. साथ ही, गर्दन और छाती पर दबाव के निशान मिले, जो स्पष्ट रूप से गला घोंटकर की गई हत्या की ओर इशारा कर रहे थे.
पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला वर्तमान में हिरासत में है. अधिकारी अब उन मेडिकल और घरेलू हिंसा के रिकॉर्ड्स की जांच कर रहे हैं, जिनका महिला ने अपने बयान में जिक्र किया है.