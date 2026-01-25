Mumbai Shocker: मुंबई के मालाड स्टेशन पर खूनी वारदात, मामूली विवाद में कॉलेज के प्रोफेसर की चाकू मारकर हत्या

(Photo Credits @mumbaitak)

Mumbai Shocker: मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. शनिवार, 24 जनवरी की शाम पश्चिमी रेलवे के मालाड स्टेशन पर एक 33 वर्षीय कॉलेज प्रोफेसर की धारदार चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान आलोक कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो विले पार्ले स्थित प्रसिद्ध एनएम कॉलेज (NM College) में गणित और सांख्यिकी के प्रोफेसर थे. पुलिस के अनुसार, यह पूरी घटना ट्रेन से उतरने के दौरान हुए एक मामूली विवाद का परिणाम थी.

गेट पर उतरने को लेकर हुई थी बहस

प्रत्यक्षदर्शियों और रेलवे पुलिस (GRP) से मिली जानकारी के अनुसार, प्रोफेसर आलोक सिंह विले पार्ले से कांदिवली स्थित अपने घर जा रहे थे. शाम करीब 5:40 बजे जब ट्रेन मालाड स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची, तो कोच के गेट पर खड़े एक अन्य यात्री के साथ उनकी बहस हो गई. बताया जा रहा है कि भीड़ के बीच ट्रेन से उतरने और धक्का लगने को लेकर विवाद शुरू हुआ था. यह भी पढ़े: Mumbai Shocker: मुंबई के सांताक्रूज में शादी से इनकार पर महिला ने रची खूनी साजिश, नए साल पर मिठाई के बहाने प्रेमी को घर बुलाकर प्राइवेट पार्ट काटा

भीड़ का फायदा उठाकर हमलावर फरार

जैसे ही आलोक सिंह ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरे, आरोपी ने अचानक अपने पास छिपाकर रखा हुआ चाकू निकाला और उनके पेट में घोंप दिया. हमला इतना अचानक और घातक था कि आलोक वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़े. स्टेशन पर मौजूद भीड़ और भगदड़ का फायदा उठाकर हमलावर तुरंत मौके से फरार हो गया. जीआरपी ने घायल प्रोफेसर को तुरंत कांदिवली के शताब्दी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस की जांच और सीसीटीवी फुटेज

बोरीवली रेलवे पुलिस ने इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब मालाड स्टेशन और पिछले स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावर की पहचान की जा सके. फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार, कुछ संदिग्धों की फुटेज मिली है और चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

परिवार और सहकर्मियों में शोक

आलोक सिंह के निधन की खबर से उनके परिवार और एनएम कॉलेज के स्टाफ में शोक की लहर है. उनके सहयोगियों ने बताया कि आलोक एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और कभी किसी विवाद में नहीं पड़ते थे. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और कुछ साल पहले ही उनकी शादी हुई थी.