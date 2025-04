Mahadev Satta Matka App Case: 'महादेव सट्टा ऐप से कोई लेना-देना नहीं': ED की छापेमारी के बाद EaseMyTrip ने दी सफाई, कहा जांच एजेंसियों के साथ करेंगे सहयोग

EaseMyTrip & Mahadev Online Satta App Relation: ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ईज़माईट्रिप (EaseMyTrip) इन दिनों चर्चा में है, लेकिन वजह ट्रैवल नहीं, बल्कि महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप (Mahadev Betting App) से जुड़ा मामला है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को देशभर में 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की, जिनमें EaseMyTrip के को-फाउंडर निशांत पिट्टी के ठिकाने भी शामिल थे. छापेमारी के बाद अब कंपनी ने सामने आकर स्पष्ट किया है कि उनका महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप (Mahadev Online Satta App) या किसी अन्य सट्टा (Satta Matka) प्लेटफॉर्म से कोई सीधा या परोक्ष संबंध नहीं है.

कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बयान जारी करते हुए कहा, ''EaseMyTrip का महादेव सट्टा ऐप या किसी भी अन्य सट्टा प्लेटफॉर्म से कोई लेना-देना नहीं है. हम जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं.''

ED conducted searches at over 50 locations of various persons/corporates yesterday. Amongst them, one was at EaseMyTrip's Gurugram office. We categorically state that EaseMyTrip has no association with the Mahadev Betting App or any other betting platform: Company Statement to… pic.twitter.com/SSKT5dQEim

