Noida Shocker: झूठे अपहरण का ड्रामा रचने वाला आरोपी मथुरा से गिरफ्तार, 5 लाख की उगाही का प्रयास बेनकाब
नोएडा, 8 अक्टूबर : नोएडा (Noida) के थाना फेस-3 पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक आरोपी को मथुरा से गिरफ्तार किया है, जिसने खुद का अपहरण (Kidnapping) दिखाकर 5 लाख रुपए की उगाही का नाटक रचा था. पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान दशरथ साहू पुत्र राम सहाय उर्फ रामूआ साहू, निवासी ग्राम व थाना बडामलहरा, जिला छत्तरपुर (मध्य प्रदेश) के रूप में हुई है, जो वर्तमान में गढ़ी चौखण्डी, थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर में रह रहा था. आरोपी की उम्र 34 वर्ष है और उसने आठवीं तक शिक्षा प्राप्त की है.

पुलिस के अनुसार, 7 अक्टूबर को स्थानीय खुफिया जानकारी और गोपनीय सूचना के आधार पर थाना फेस-3 पुलिस टीम ने मथुरा में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया. जांच में सामने आया कि दशरथ साहू ने पीड़िता और उसके पति के साथ विवाद के बाद 5 लाख रुपए की मांग की थी. जब पीड़िता और उसके पति ने पैसे देने से इनकार किया, तो आरोपी ने खुद को 'अपहृत' दिखाने का नाटक रच डाला. यह भी पढ़ें : फ्लाइट में वेज मांगने पर परोसा नॉनवेज, कहा- मीट के आसपास से खा लीजिए, 85 वर्षीय यात्री की हुई मौत

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने अपनी पत्नी को व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर यह झूठा दावा किया कि पीड़िता और उसके पति ने उसका अपहरण किया है और उसे छुड़ाने के लिए 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है. आरोपी का उद्देश्य था कि पीड़िता और उसके पति को झूठे अपहरण मामले में फंसा दिया जाए और इस बहाने से पैसे उगाहे जा सकें.

पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया है, जो घटना में इस्तेमाल हुआ था. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह मामला उन झूठे अपहरण ड्रामों में से एक है, जिनमें लोग व्यक्तिगत विवाद या आर्थिक लाभ के लिए दूसरों को फंसाने की कोशिश करते हैं. फिलहाल आरोपी से विस्तृत पूछताछ जारी है और पुलिस उसके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है.