No Gas? Eat Curd-Chura: गैस नहीं मिल रहा है तो दही चूड़ा खाओ, 'मजदूरों को 'ज्ञान' देते सुपरवाइजर का VIDEO वायरल, भड़के यूजर्स

(Photo Credits ETV)

No Gas? Eat Curd-Chura: सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रही है, जिसने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक बहस और आक्रोश को जन्म दिया है. इस वीडियो में एक सुपरवाइजर कथित तौर पर उन मजदूरों को 'ज्ञान' देते हुए दिखाई दे रहा है, जो गैस की कमी की शिकायत कर रहे थे. सुपरवाइजर ने उन्हें गैस न मिलने की स्थिति में दही-चूड़ा खाने की सलाह दी, जिसके बाद से इंटरनेट यूजर्स में भारी गुस्सा देखा जा रहा है. यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब देश के कई हिस्सों में गैस आपूर्ति को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं, जिससे आम जनता और विशेषकर दिहाड़ी मजदूर वर्ग प्रभावित हो रहा है.

वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल हो रहे वीडियो में, जिसकी प्रामाणिकता की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है, एक व्यक्ति जिसे सुपरवाइजर बताया जा रहा है, मजदूरों के एक समूह से बात करते हुए दिख रहा है. मजदूर कथित तौर पर गैस की अनुपलब्धता के कारण भोजन पकाने में आ रही दिक्कतों की शिकायत कर रहे थे. जवाब में, सुपरवाइजर को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "गैस नहीं मिल रहा है तो दही चूड़ा खाओ." यह बयान तुरंत ही सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और लाखों लोगों ने इसे देखा और साझा किया. कई यूजर्स ने इस टिप्पणी को असंवेदनशील और मजदूर वर्ग की समस्याओं के प्रति उपेक्षापूर्ण बताया है. यह भी पढ़े: LPG Crisis India: रेलवे स्टेशनों पर गैस की किल्लत, IRCTC ने जारी किए निर्देश, इंडक्शन और माइक्रोवेव का करें इस्तेमाल

सुपरवाइजर का वीडियो वायरल

सार्वजनिक प्रतिक्रिया

सुपरवाइजर की इस टिप्पणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं. ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे मंचों पर यूजर्स ने सुपरवाइजर के बयान की कड़ी निंदा की है. कई लोगों ने इसे मजदूर वर्ग के प्रति संवेदनहीनता का प्रतीक बताया है, जो पहले से ही आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा है. एक यूजर ने लिखा, "यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि उन लाखों मजदूरों का अपमान है जो दिन-रात मेहनत करते हैं." वहीं, कुछ अन्य यूजर्स ने इस घटना को गैस आपूर्ति संकट और सरकार की नीतियों से भी जोड़ा है, यह तर्क देते हुए कि यह टिप्पणी मौजूदा समस्याओं से ध्यान भटकाने का प्रयास है.

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब देश के कुछ हिस्सों में रसोई गैस की आपूर्ति में अनियमितताएं और कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है. दिहाड़ी मजदूर और निम्न आय वर्ग के लोग अक्सर इन चुनौतियों से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके पास वैकल्पिक ईंधन स्रोतों या महंगे विकल्पों का सहारा लेने के लिए सीमित संसाधन होते हैं. ऐसे में, एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरह की टिप्पणी को विशेष रूप से अनुचित और असंवेदनशील माना जा रहा है. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह वीडियो किस स्थान का है और संबंधित सुपरवाइजर किस संगठन से जुड़ा है. (इनपुट आज तक)