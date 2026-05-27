अयोध्या में बड़ा हादसा टला: लता मंगेशकर चौक पर श्रद्धालुओं से भरे सीएनजी ऑटो में लगी भीषण आग, सभी यात्री सुरक्षित (Watch Video)

सीएनजी ऑटो में लगी भीषण आग (Photo Credits: X)

अयोध्या, 27 मई: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की पावन नगरी अयोध्या (Ayodhya) से बुधवार सुबह एक बेहद चौंकाने वाली और राहत भरी खबर सामने आई है. शहर के सबसे व्यस्त और प्रसिद्ध 'लता मंगेशकर चौक' (Lata Mangeshkar Chowk) पर श्रद्धालुओं से भरा एक सीएनजी (CNG) ऑटो-रिक्शा (Auto Rickshaw) अचानक भीषण आग की लपटों से घिर गया. देखते ही देखते आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया. गनीमत यह रही कि इस खौफनाक हादसे में किसी भी श्रद्धालु या नागरिक को कोई चोट नहीं आई है और एक बड़ी त्रासदी को समय रहते टाल दिया गया. ऑटो चालक की त्वरित सूझबूझ के कारण वाहन में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, हालांकि आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि ऑटो-रिक्शा पूरी तरह जलकर खाक हो गया. यह भी पढ़ें: हिमाचल प्रदेश के सोलन में भीषण दावानल: क्यारीघाट गांव के जंगलों में भड़की आग, पहाड़ियों पर उठा धुएं का गुबार; छोटा शिमला की दुकान में भी लगी आग (Watch Videos)

चालक की मुस्तैदी से बची जान; नंदिग्राम के रहने वाले हैं ड्राइवर

समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) से बातचीत करते हुए ऑटो-रिक्शा के चालक चंद्रप्रकाश शर्मा ने इस भयानक आपबीती और चमत्कारी बचाव की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि सुबह के समय वे श्रद्धालुओं को लेकर लता मंगेशकर चौक से गुजर रहे थे, तभी अचानक वाहन से धुआं और लपटें निकलने लगीं.

चालक चंद्रप्रकाश शर्मा ने कहा, "मैं मूल रूप से भरतपुर के नंदिग्राम का रहने वाला हूं और यहां अयोध्या में अपना ऑटो चलाकर आजीविका कमाता हूं. आज वास्तव में एक बहुत बड़ी आपदा को बेहद करीब से टाला गया है. यह ईश्वर की असीम कृपा है कि इस घटना में शामिल किसी भी यात्री या मुझे कोई शारीरिक चोट या नुकसान नहीं पहुंचा है। सभी सुरक्षित हैं, लेकिन मेरा वाहन आग में पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया है." स्थानीय पुलिस और दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया.

CNG ऑटो में आग लगने का दृश्य

#WATCH | Ayodhya, UP: A CNG auto-rickshaw carrying devotees at Lata Mangeshkar Chowk burst into flames this morning. No injuries were reported. pic.twitter.com/17pR9qySwU — ANI (@ANI) May 27, 2026

गाजियाबाद के 'न्यू ऑटो लाइफ मोटर्स' वर्कशॉप में भी लगी भीषण आग

वाहन जनित आग की एक अन्य अलग घटना में, बीते दिनों गाजियाबाद के 'न्यू ऑटो लाइफ मोटर्स' (New Auto Life Motors) नामक एक बड़े ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में भी भीषण आग लगने की घटना सामने आई है. यह वर्कशॉप मेरठ रोड पर न्यू बस स्टैंड रैपिड मेट्रो स्टेशन के पास स्थित हिंडन धर्म कांटा के समीप है. सुबह के समय भड़की इस आग ने वर्कशॉप के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे वहां मरम्मत के लिए आई तीन गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं.

घटना की जानकारी देते हुए गाजियाबाद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) राहुल कुमार ने बताया, "सुबह करीब 5 बजे हमें सूचना मिली थी कि मेरठ रोड स्थित 'न्यू ऑटो लाइफ मोटर्स' वर्कशॉप में आग लग गई है. सूचना मिलते ही हमारे दमकल विभाग के दो वाहन तुरंत मौके पर पहुंचे. दमकल कर्मियों की मुस्तैदी से लगभग आधे घंटे के भीतर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। इस हादसे में तीन वाहन भारी रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह रही कि सुबह का समय होने के कारण वहां कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई."

सीएनजी वाहनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी बन रही कारण

गर्मियों के इस मौजूदा सीजन में सीएनजी वाहनों और ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स में आग लगने की बढ़ती घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं. मुख्य अग्निशमन अधिकारियों के अनुसार, अत्यधिक तापमान के कारण सीएनजी किट में गैस रिसाव (Gas Leakage) या इलेक्ट्रिकल वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होना इन हादसों का मुख्य कारण बनता है.

प्रशासन ने सभी वाहन चालकों और कमर्शियल वर्कशॉप मालिकों को अपने अग्निशमन यंत्रों को अपडेट रखने और नियमित रूप से सुरक्षा मानकों की जांच कराने की कड़ाई से सलाह दी है.