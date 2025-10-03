Navi Mumbai Airport जल्द होगा शुरू, पहली ही साल पूरी क्षमता तक पहुंचने की संभावना; जानें Indigo, Akasa Air और Air India की प्लानिंग

Navi Mumbai Airport News: नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (NMIA) का उद्घाटन जल्द ही होने वाला है, हालांकि यह परियोजना पहले ही निर्धारित समय से एक वर्ष से अधिक पीछे चल रही है. जैसे-जैसे तारीख नजदीक आ रही है, एयरलाइंस इसके शुभारंभ के लिए अपनी भव्य योजनाओं का खुलासा कर रही हैं. इंडिगो (Indigo), अकासा एयर (Akasa Air) और एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) ने नवी मुंबई हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू करने की अपनी योजनाओं की घोषणा पहले ही कर दी है, और धीरे-धीरे उड़ानों का विस्तार किया जा रहा है. हवाई अड्डे का पहला चरण लगभग 2 करोड़ यात्रियों की वार्षिक क्षमता, या लगभग 16 लाख यात्रियों प्रति माह, के साथ शुरू होगा.

दिलचस्प बात यह है कि केवल तीन एयरलाइनों की वर्तमान योजनाओं को देखते हुए, यह आंकड़ा पहले वर्ष के भीतर पूरी क्षमता तक पहुंच सकता है.

इंडिगो की प्लानिंग (Indigo's Planning)

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन, इंडिगो ने मई 2025 में घोषणा की थी कि वह शुरुआत में 18 दैनिक प्रस्थान (Daily Departures) वाली उड़ानें शुरू करेगी. इसके बाद, नवंबर 2025 तक 79 दैनिक प्रस्थान (जिनमें से 14 अंतर्राष्ट्रीय होंगे) का लक्ष्य है. कंपनी अगले वर्ष इसे बढ़ाकर 140 उड़ानें करने का इरादा रखती है.

अकासा एयर की घोषणा (Akasa Air Announcement)

जून 2025 में, अकासा एयर ने कहा था कि वह शुरुआत में प्रति सप्ताह 100 से अधिक उड़ानें संचालित करेगी. इसे 300 से अधिक घरेलू और 50 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों तक विस्तारित करने की योजना है. इसका अर्थ है कि प्रतिदिन लगभग 50 प्रस्थान, जिनमें 7 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं.

एयर इंडिया एक्सप्रेस का कदम (Air India Express's Move)

हाल ही में, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी घोषणा की है कि वह शुरुआत में प्रतिदिन 20 प्रस्थान संचालित करेगी. 2026 के मध्य तक इसे बढ़ाकर 55 और शीतकालीन कार्यक्रम तक 60 करने की योजना है.

एयरलाइंस की घोषणाएं हकीकत में बदलेंगी या नहीं

ऐसे में अगर तीनों एयरलाइनों के अनुमानित यात्री भार को मिला दिया जाए, तो प्रति माह लगभग 2.05 मिलियन सीटें उपलब्ध होंगी. 80% लोड फैक्टर मानते हुए, यह ठीक वही क्षमता है जो एनएमआईए (NMIA) ने पहले चरण के लिए निर्धारित की है.

इससे साफ जाहिर होता है कि नवी मुंबई हवाई अड्डा खुलते ही यात्रियों से खचाखच भर जाएगा. सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि एयरलाइंस की घोषणाएं हकीकत में बदलती हैं या नहीं, और मुंबई के टर्मिनल 1 के बारे में क्या फैसले लिए जाते हैं.