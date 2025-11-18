Naugam Blast: सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, हर संभव मदद का भरोसा

Photo Credits: @Omar Abdullah-X (formerly Twitter)

श्रीनगर, 18 नवंबर : जम्मू-कश्मीर में के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट की घटना में अपनों को खो चुके परिवारों से मंगलवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात की. इस दर्दनाक दुर्घटना में 9 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की. सीएम अब्दुल्ला ने पीड़ित परिवार की पीड़ा सुनी और उनका ढाढ़स बंधाया. मुलाकात के दौरान उन्होंने दिवंगत आत्माओं की जन्नत के लिए दुआ की और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. जम्मू-कश्मीर मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी.

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पोस्ट में लिखा, "आज सुबह मुख्यमंत्री ने उन लोगों के परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने नौगाम पुलिस स्टेशन में आकस्मिक विस्फोट में अपने प्रियजनों को खो दिया. उन्होंने हार्दिक संवेदना व्यक्त की, दिवंगत आत्माओं के लिए जन्नत की दुआ की और दुख की इस घड़ी में सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया." जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस त्रासदी से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत और समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है. सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है. वहीं, गंभीर रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी. यह भी पढ़ें : Agra Shocker: आगरा में इंसानियत शर्मसार! नवजात बच्ची को सीएचसी के पास झाड़ियों में छोड़ा, कर्मचारियों ने हॉस्पिटल लाकर किया इलाज शुरू: VIDEO

जानकारी के अनुसार, नौगाम पुलिस स्टेशन में यह विस्फोट उस समय हुआ जब पुलिस टीम लाल किला हमले से जुड़े विस्फोटकों की जांच कर रही थी. यह विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए और नौगाम इलाके से 5-10 किलोमीटर दूर तक विस्फोट की आवाज सुनाई दी. इस विस्फोट के कारण पुलिस स्टेशन में खड़े कई वाहनों में आग लग गई और आग बुझाने के लिए दमकल गाड़ियों को भेजा गया.