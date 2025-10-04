Muzaffarnagar: सर्राफा व्यापारी से लूट का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर, एक लाख रुपए का था इनाम

मुजफ्फरनगर, 3 अक्टूबर : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात परसोली के जंगल में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक लाख रुपए के इनामी बदमाश मेहताब को ढेर कर दिया. दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक सब-इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल भी घायल हो गए. घायल पुलिसकर्मियों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. मेहताब का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस ने घंटों जंगल में कांबिंग की.

मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के जोला रोड का है. पुलिस को मुखबिर से गुप्त सूचना मिली कि एक लाख के इनामी बदमाश मेहताब और उसका साथी बाइक से आ रहे हैं. सूचना पर बुढ़ाना थाने की पुलिस टीम ने परसोली जंगल के पास घेराबंदी की. जैसे ही बाइक सवार दो बदमाश नहर पटरी पर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई. इस दौरान चौकी इंचार्ज ललित कसाना (सब-इंस्पेक्टर) और कांस्टेबल अली को गोली लग गई. उधर, मेहताब को भी पुलिस की गोली लग गई, जिससे वह मौके पर गिर पड़ा. उसे बुढ़ाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. यह भी पढ़ें: PM Modi Mumbai Visit: प्रधानमंत्री मोदी का 8-9 अक्टूबर को मुंबई दौरा, नवी मुंबई एयरपोर्ट, मेट्रो लाइन 3 और युवा कौशल कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन

मेहताब के शव के पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 9 एमएम की पिस्टल, एक .38 बोर का रिवॉल्वर और कारतूस बरामद किए गए. इसके अलावा, 14 सितंबर 2025 को बुढ़ाना के सर्राफा व्यापारी नेमचंद वर्मा और उनके पोते शिवम से लूटी गई लगभग डेढ़ किलो चांदी, तीन तोला सोना और 4 हजार रुपये बरामद किए गए. लूट के दौरान बदमाशों ने शिवम पर चाकू से हमला कर घायल किया था और उसे ईख के खेत में बांध दिया था. इस घटना के बाद मेहताब पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजय कुमार वर्मा ने घटनास्थल का जायजा लिया और बताया कि मेहताब शामली जिले के रसूलपुर सोंटा का निवासी था. उसके खिलाफ मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर समेत आसपास के जिलों में लूट, डकैती, हत्या और रंगदारी जैसे 18 से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज थे. वह लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय था और इलाके में दहशत का पर्याय था. एसएसपी ने कहा कि मेहताब सर्राफा लूटकांड का मुख्य आरोपी था, जिसके गिरोह ने करीब 10 लाख रुपए के जेवरात लूटे थे. बरामद किए हथियारों में एक सरकारी .38 बोर रिवॉल्वर भी शामिल है, जो संभवतः चोरी की गई होगी.

मुठभेड़ की सूचना पर एसपी देहात आदित्य बंसल भी मौके पर पहुंचे. एसएसपी वर्मा ने कहा कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी. घायल पुलिसकर्मियों की हालत स्थिर बताई जा रही है. मेहताब का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.