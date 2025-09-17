Mumbai: नरीमन पॉइंट पर पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर शानदार ड्रोन शो, देखें Video
PM Modi’s 75th birthday | X

मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के 75वें जन्मदिन के अवसर पर रविवार रात नरीमन पॉइंट का आसमान रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा. इस खास मौके पर आयोजित किए गए ड्रोन शो ने मुंबईकरों और पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. मुंबई के प्रतिष्ठित नरीमन पॉइंट पर आयोजित इस कार्यक्रम में कई ड्रोन से अद्भुत आकृतियां बनाईं. ड्रोन शो में पीएम मोदी की आकृति जैसे दृश्य देखने को मिले. लोग इन रंगीन रोशनी और अद्भुत तकनीक का नजारा देखकर उत्साहित हो उठे.

बुधवार रात मरीन ड्राइव और नरीमन पॉइंट पर बड़ी संख्या में लोग जुटे थे. कई लोगों ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस शो का आनंद लिया और वीडियो व तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं.

आप भी देखें यह शानदार Video

ड्रोन शो के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं. इस शानदार ड्रोन शो का वीडियो न्यूज एजेंसी PTI ने भी अपने X अकाउंट पर शेयर किया है. मुंबई में पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन को एक खास अंदाज में मनाया गया.