Mumbai: नरीमन पॉइंट पर पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर शानदार ड्रोन शो, देखें Video

मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के 75वें जन्मदिन के अवसर पर रविवार रात नरीमन पॉइंट का आसमान रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा. इस खास मौके पर आयोजित किए गए ड्रोन शो ने मुंबईकरों और पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. मुंबई के प्रतिष्ठित नरीमन पॉइंट पर आयोजित इस कार्यक्रम में कई ड्रोन से अद्भुत आकृतियां बनाईं. ड्रोन शो में पीएम मोदी की आकृति जैसे दृश्य देखने को मिले. लोग इन रंगीन रोशनी और अद्भुत तकनीक का नजारा देखकर उत्साहित हो उठे.

बुधवार रात मरीन ड्राइव और नरीमन पॉइंट पर बड़ी संख्या में लोग जुटे थे. कई लोगों ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस शो का आनंद लिया और वीडियो व तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं.

VIDEO | Mumbai, Maharashtra: The night sky over Nariman Point illuminated with vibrant colours as a drone show was organised to celebrate PM Modi’s 75th birthday. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/UhIqpy1WHC — Press Trust of India (@PTI_News) September 17, 2025

ड्रोन शो के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं. इस शानदार ड्रोन शो का वीडियो न्यूज एजेंसी PTI ने भी अपने X अकाउंट पर शेयर किया है. मुंबई में पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन को एक खास अंदाज में मनाया गया.