Mumbai’s Lakes Update: मुंबई में पानी का संकट खत्म! बारिश के बीच शहर को सप्लाई करने वाले सातों जलाशय 99.46% तक भरे

Mumbai’s Lakes Update: महाराष्ट्र में भारी बारिश का दौर जारी है, और इसी बीच मुंबई को पेयजल आपूर्ति करने वाले सात प्रमुख जलाशयों में जल स्तर करीब भर भर गया है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के अनुसार, 28 सितंबर 2025 को सुबह 6 बजे तक ये सातों जलाशय कुल क्षमता के 99.46% तक भर चुके हैं. कुल जल भंडारण अब 14,39,588 मिलियन लीटर है, जो कुल क्षमता के लगभग पूरे होने का संकेत देता है. इससे शहर में पानी की कटौती पूरी तरह समाप्त हो गई है, और अगले मानसून तक मुंबई को पानी सप्लाई किया जा सकेंगे.

जलाशयों का वर्तमान स्तर BMC द्वारा संचालित ये सात जलाशय—अपर वितरणा, मोडक सागर, तानसा, मिडिल वैतरना, भातसा, विहार लैक और तुलसी झील से मुंबई को प्रतिदिनकरीब 4,000 मिलियन लीटर पानी सप्लाई करते हैं. इनमें से अधिकांश पूरी तरह भर चुके हैं, और कुछ पहले से ही ओवरफ्लो कर रहे हैं. यह भी पढ़े: Mumbai Water Lakes Update: मुंबई की झीलों में जलस्तर बढ़ने की रफ्तार थमी! बारिश धीमी पड़ने से 14 अगस्त तक पानी का भंडार 89.38% तक ही पहुंचा

पिछले दिनों की तुलना

17 सितंबर 2025: 98.9% (14,30,969 ML)

27 सितंबर 2025: 99.13%

28 सितंबर 2025: 99.46% (14,39,588 ML)

प्रदेश में अभी एक हफ्ते तक बारिश जारी रहेगी!

फिलहाल मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार बारिश जारी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, राज्य में अगले एक हफ्ते तक और बारिश जारी रहने की संभावना है. ऐसे में उम्मीद है कि जो जलाशय अभी शत-प्रतिशत नहीं भर पाए हैं, वे भी आगामी दिनों में पूरी तरह भर जाएंगे.