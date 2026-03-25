Mumbai Water Cut: मुंबई के बांद्रा और खार में 28-29 मार्च को 16 घंटे नहीं आएगा पानी, BMC ने मरम्मत कार्य के चलते किया कटौती का ऐलान; चेक प्रभावित इलाके

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मुंबई, 25 मार्च. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने बांद्रा (पश्चिम) और खार क्षेत्र के निवासियों के लिए पानी की कटौती का अलर्ट जारी किया है. नागरिक निकाय के अनुसार, पाली हिल जलाशय (Pali Hill Reservoir) में जलापूर्ति की स्थिति में सुधार करने के लिए एक नई पाइपलाइन को जोड़ने (Commissioning) का काम किया जाना है. इस मरम्मत कार्य के चलते 28 मार्च की रात से 29 मार्च की शाम तक कई इलाकों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम दबाव के साथ पानी आएगा.

पाइपलाइन मरम्मत का डिटेल्स

बीएमसी ने बांद्रा पश्चिम में रामदास नायक मार्ग, स्वामी विवेकानंद मार्ग और आर. के. पाटकर मार्ग के जंक्शन पर 750 मिमी व्यास वाली एक मुख्य जल पाइपलाइन बिछाई है. इस नई लाइन को मौजूदा नेटवर्क से जोड़ने का काम 28 मार्च की रात 11 बजे शुरू होगा और 29 मार्च की शाम 5 बजे तक चलने की उम्मीद है. इस 16 घंटे के प्रोजेक्ट के दौरान बांद्रा और खार के बड़े हिस्से में जलापूर्ति ठप रहेगी. यह भी पढ़े: Mumbai Water Cut News: BMC का ऐलान, चेंबूर और गोवंडी में 12 और 13 फरवरी को पानी की आपूर्ति रहेगी बंद; जानें कौन-कौन से इलाके रहेंगे प्रभावित

पूरी तरह बाधित रहने वाले इलाके

मरम्मत कार्य के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति नहीं होगी:

खार वेस्ट , सांताक्रूज वेस्ट और बांद्रा वेस्ट के कुछ हिस्से: सुबह 4:00 से 8:30 बजे तक.

सुबह 4:00 से 8:30 बजे तक. मार्केट रोड , जैन मंदिर रोड और डी ' मोंटे रोड: सुबह 4:00 से 8:30 बजे तक.

सुबह 4:00 से 8:30 बजे तक. हिल रोड , पेरी रोड , कार्टर रोड और आर. के. पाटकर रोड: सुबह 10:00 से दोपहर 2:00 बजे तक.

सुबह 10:00 से दोपहर 2:00 बजे तक. डॉ. अंबेडकर रोड, पाली गांवथान और आसपास के क्षेत्र: 28 मार्च की रात 10:00 से रात 1:00 बजे तक.

कम दबाव वाली जलापूर्ति (29 मार्च)

मुख्य कार्य पूरा होने के बाद 29 मार्च को शाम 5:30 से रात 10:00 बजे के बीच इन इलाकों में पानी का दबाव कम रह सकता है:

खार दांडा, चुइम विलेज, गजदरबंद स्लम और आसपास के क्षेत्र.

नागरिकों के लिए बीएमसी की सलाह

जलापूर्ति बाधित होने के मद्देनजर, नगर निगम ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से पर्याप्त पानी जमा करने और प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की है. एहतियात के तौर पर, बीएमसी ने अगले 4 से 5 दिनों तक पानी का उपयोग करने से पहले उसे उबालकर पीने की सलाह दी है ताकि स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या से बचा जा सके.

नागरिकों से अनुरोध

क्षेत्र में जल वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह तकनीकी कार्य अनिवार्य बताया गया है. नागरिकों से अनुरोध है कि वे कटौती के समय का ध्यान रखते हुए अपनी दैनिक योजनाओं में आवश्यक बदलाव करें.