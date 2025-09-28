Mumbai Rain: मुंबई में रेड अलर्ट के बीच सुबह से मूसलाधार बारिश, एयर इंडिया, इंडिगो समेत अन्य एयरलाइंस ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी; चेक डिटेल्स

(Photo Credits ANI)

Mumbai Rain: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में रविवार, 28 सितंबर 2025 को सुबह से ही भारी बारिश का दौर जारी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शहर और आसपास के जिलों थाणे, रायगढ़ व पालघर के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है, जिसमें अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है. इसी बीच, एयर इंडिया (Air India) ने यात्रियों के लिए विशेष ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें फ्लाइट ऑपरेशंस पर असर की संभावना जताई गई है.

एयर इंडिया की एडवाइजरी

एयर इंडिया की एडवाइजरी में बताया गया है कि लगातार और भारी बारिश के कारण आज मुंबई आने-जाने वाली फ्लाइट्स के ऑपरेशंस प्रभावित हो सकते हैं। एयर इंडिया ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस https://airindia.com/in/en/manage/flight-status.html पर चेक करें. साथ ही, संभावित धीमी गति वाले ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखें. एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का स्टाफ यात्रियों की सहायता के लिए उपलब्ध रहेगा. यह भी पढ़े: Mumbai Heavy Rain: मुंबई में रेड अलर्ट के बीच भारी बारिश जारी, IMD से जानें महाराष्ट्र में आज कैसा रहेगा मौसम; VIDEO

एयर इंडिया के अलावा अन्य एयरलाइंस ने भी यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है. इंडिगो ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे अपनी फ्लाइट स्टेटस चेक करें और एयरपोर्ट पहुंचने के लिए एडवांस प्लानिंग करें. इंडिगो ने ट्वीट किया कि बारिश के कारण सड़कों पर ट्रैफिक जाम बना हुआ है और एयरपोर्ट की ओर जाने वाली रूट्स पर धीमी गति से ट्रैफिक चल रहा है. अकासा एयर और स्पाइसजेट ने भी इसी तरह की चेतावनी जारी की है.

यात्रियों के लिए सलाह

यात्रियों के लिए सलाह है कि वे फ्लाइट स्टेटस नियमित रूप से चेक करते रहें, एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कम से कम 2-3 घंटे अतिरिक्त समय रखें, और जलजमाव वाली सड़कों से बचें। साथ ही, लोकल ट्रैफिक अपडेट पर नजर रखें ताकि यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके.

सड़कों पर जलजमाव

बारिश का असर और मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो मुंबई में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने कई सड़कों पर जलजमाव कर दिया है। ब्रिहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के अनुसार, पिछले 24 घंटों में द्वीप शहर में 30.07 मिमी बारिश दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, आज 28 सितंबर को 92% वर्षा की संभावना है और 3.16 इंच तक बारिश हो सकती है.