Mumbai Metro Time Change: गणेशोत्सव पर मुंबईवासियों को MMRDA का तोहफ़ा; घाटकोपर से वर्सोवा के बीच रात 1 बजे तक चलेगी मेट्रो

मुंबई मेट्रो Credit-(wikimedia commons)

Mumbai Metro Time Change: गणपति बप्पा के आगमन के साथ ही मुंबई में गणेशोत्सव की रौनक शुरू हो चुकी है, इस शुभ अवसर पर मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने मुंबईवासियों को खास तोहफ़ा दिया है. गणेश उत्सव के दौरान, मुंबई मेट्रो लाइन-1 (घाटकोपर से वर्सोवा) की सेवाएं 27 अगस्त से 6 सितंबर तक रात 1 बजे तक चलेंगी.

आम दिनों में ये सेवाएं रात 11 बजे तक उपलब्ध

आम दिनों में ये सेवाएं रात 11 बजे तक उपलब्ध रहती हैं, लेकिन उत्सव के दौरान भीड़ और भक्तों की सुविधा के लिए संचालन समय बढ़ाया गया है. MMRDA के इस फैसले से भक्तों को देर रात दर्शन कर घर पहुंचने में काफी राहत मिलेगी. यह भी पढ़े: Ganesh Chaturthi 2025: गणेशोत्सव पर पुणेवासियों को बड़ी राहत, हर 3 मिनट में चलेगी METRO; दर्शन के लिए आसानी से पहुंच सकेंगे गणेश पंडाल



जानें वर्सोवा और घाटकोपर से कितने बजे छूटेगी ट्रेन

वर्सोवा से घाटकोपर के लिए अंतिम मेट्रो रात 12:15 बजे रवाना होगी.

घाटकोपर से वर्सोवा के लिए अंतिम मेट्रो रात 12:40 बजे चलेगी.

इस निर्णय से गणपति दर्शन के लिए देर रात यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी, और ट्रैफिक का बोझ भी कुछ हद तक कम होगा.

पुणे में मेट्रो की सेवा 2 बजे तक

मुंबई में जहां वर्सोवा और घाटकोपर के बीच गणेशोत्सव के दरें ट्रेने एक बजे ताज चलेंगी. वहीं पुणे मे भक्तगढ़ रात में दर्शन करके अपने घर आसानी से पहुंचा सके. सेवा को 2 बजे तक शुरू रखने की घोषणा हुई हैं.