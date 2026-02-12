Mumbai Melody Road: सरफराज खान ने मुंबई की नई ‘मेलोडी रोड’ पर किया ड्राइव, सोशल मीडिया पर साझा किया यादगार पल का VIDEO; सफर के दौरान सुनाई देती है 'जय हो' की धुन

(Photo Credits Instagram)

Mumbai Melody Road: भारतीय क्रिकेटर सरफराज खान ने हाल ही में मुंबई की एक नई और अनोखी विशेषता का आनंद लिया. उन्होंने शहर के नवनिर्मित कोस्टल रोड पर गाड़ी चलाते हुए देश के पहले "मेलोडी रोड" (Melody Road) का अनुभव साझा किया. सरफराज ने सोशल मीडिया पर अपनी कार के भीतर का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसका कैप्शन उन्होंने "JAI HO New Musical road in Mumbai" दिया.

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) द्वारा विकसित यह सड़क यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. जैसे ही वाहन इस सड़क के एक खास हिस्से से गुजरते हैं, ऑस्कर विजेता फिल्म 'स्लमडॉग मिलियनेयर' का प्रतिष्ठित गीत "जय हो" सुनाई देने लगता है. यह भी पढ़े: Melody Road Mumbai Coastal Road: मुंबई कोस्टल रोड पर देश का पहला ‘मेलोडी रोड’ तैयार, अब सफर के दौरान सुनाई देगी ‘जय हो’ की धुन

सरफराज खान ने मुंबई की नई ‘मेलोडी रोड’ पर किया ड्राइव

कैसे काम करती है यह 'संगीतमय सड़क'?

यह तकनीक पूरी तरह से विज्ञान और इंजीनियरिंग पर आधारित है. कोस्टल रोड के इस हिस्से पर सड़क की सतह में खास तरह के खांचे (grooves) बनाए गए हैं.

घर्षण से संगीत: जब कार के टायर इन खांचों के ऊपर से गुजरते हैं, तो होने वाले घर्षण और कंपन (vibrations) से ध्वनि तरंगें पैदा होती हैं.

निश्चित गति अनिवार्य: इस धुन को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए वाहनों को 70 से 80 किमी प्रति घंटे की स्थिर गति बनाए रखनी होती है.

तकनीकी बारीकी: खांचों के बीच की दूरी और गहराई को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे सटीक संगीत के सुर पैदा कर सकें.

भारत की पहली और दुनिया की पांचवीं ऐसी सड़क

मुंबई का यह प्रोजेक्ट भारत के लिए एक मील का पत्थर है. यह देश की पहली मेलोडी रोड है और वैश्विक स्तर पर ऐसी केवल पांचवीं सड़क है. इससे पहले हंगरी, जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में इस तरह के प्रयोग किए गए हैं. इस पहल की परिकल्पना पूर्व सांसद राहुल शेवाले ने की थी और इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया.

सरफराज खान: विजय हजारे ट्रॉफी में धमाका और IPL की तैयारी

मैदान पर बात करें तो सरफराज खान इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में हैं. उन्होंने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में गोवा के खिलाफ मात्र 75 गेंदों में 157 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 14 छक्के और 9 चौके शामिल थे. उनकी इस फॉर्म ने आईपीएल 2026 से पहले प्रशंसकों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है.

CSK के साथ नया सफर

आईपीएल 2026 की नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने सरफराज खान को उनके आधार मूल्य ₹75 लाख में खरीदा है. सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इसे "हीरा मिलना" करार दिया है. सरफराज ने खुद भी सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर करते हुए इसे करियर की "नई जिंदगी" बताया था. अब फैंस यह देखने को बेताब हैं कि क्या सरफराज घरेलू क्रिकेट के अपने इस विस्फोटक अंदाज को आईपीएल के बड़े मंच पर भी दोहरा पाएंगे.