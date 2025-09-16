Matunga Car Parking Lot Collapse: मुंबई के माटुंगा में 17-मंजिला हाईराइज़ इमारत में बड़ा हादसा टला, मैकेनिकल कार पार्किंग ढही; कई वाहन क्षतिग्रस्त; VIDEO

(Photo credits @mumbaimatterz)

Matunga Car Parking Lot Collapse: मुंबई (Mumbai) के माटुंगा इलाके में सोमवार, 15 सितंबर को एक बड़ा हादसा हो गया. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. यह घटना SIES स्कूल के पास स्थित एक मैकेनिकल कार पार्किंग प्लेटफॉर्म (Mechanical Car Parking) के अचानक ढहने से हुई, जिसमें कई वाहनों को गंभीर नुकसान पहुंचा. हादसा किंग्स सर्कल स्टेशन के पास KAS रोड पर स्थित 17-मंजिला त्रिधातु आरोह सोसाइटी (Tridhaatu Aaroha Society) में हुआ.

दोपहर 3:15 बजे हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, दोपहर करीब 3:15 बजे, एक तीन-स्तरीय मैकेनिकल पार्किंग सिस्टम अचानक गिर पड़ा. हालांकि इस दौरान कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने बिजली से संचालित संरचनाओं की सुरक्षा और मजबूती को लेकर गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं. यह भी पढ़े: BREAKING: मुंबई में बड़ा हादसा टला! भारी बारिश के चलते लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसला Air India का विमान, सभी यात्री सुरक्षित

माटुंगा में मैकेनिकल कार पार्किंग ढही

#Mumbai Visuals of a Mechanical Car Parking Lot that came crashing down yesterday damaging many cars at Matunga nr SIES School, KingsCircle.#Accident#Matunga pic.twitter.com/A0XwKx8joO — मुंबई Matters™🇮🇳 (@mumbaimatterz) September 16, 2025

गिरने के बाद हुआ तेज धमाका

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उसने अचानक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी, जिससे वह घबरा गई. जब वह बाहर आई, तो देखा कि मैकेनिकल पार्किंग के तीनों लेवल ज़मीन पर गिर चुके थे, और कई गाड़ियां नीचे दब गई थीं.

हादसे के वक्त चल रहा था मेंटेनेंस वर्क

बीएमसी के भवन और फैक्ट्री विभाग के एक अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स (HT) को बताया कि घटना के समय पार्किंग सिस्टम पर मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी खामी या लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ.

बिल्डिंग को अभी तक OC-फायर NOC नहीं

बताया जा रहा है कि बिल्डिंग को अभी तक OC और फायर NOC नहीं मिली है. इसके बावजूद लोग पिछले तीन साल से अधिक समय से इस बिल्डिंग में रह रहे हैं. अब बिल्डिंग में हुए हादसे के बाद 'त्रिधातु आरोहा' सोसाइटी में रह रहे लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल

यह घटना मुंबई की ऊंची इमारतों में लगाए जा रहे मैकेनिकल पार्किंग सिस्टम की सुरक्षा और गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ऐसी संरचनाओं की नियमित जांच और सही मेंटेनेंस न हो, तो इस तरह के हादसे दोहराए जा सकते हैं.

मामले में जांच शुरू

बीएमसी ने इस घटना की आंतरिक जांच शुरू कर दी है. इसके साथ ही, डेवलपर और मेंटेनेंस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है. फिलहाल, सोसाइटी के निवासियों को पार्किंग क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी गई है.