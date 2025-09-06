KAS vs MER, UP T20 League 2025 Final Scorecard: काशी रुद्रास ने मेरठ मैवरिक्स को 8 विकेट से हराकर जीता उत्तर प्रदेश टी20 लीग फाइनल खिताब, करण शर्मा, अभिषेक गोस्वामी ने खेली ताबड़तोड़ पारी

Meerut Mavericks vs Kashi Rudras (Photo Credits: X/ @KashiRudras)

Kashi Rudras vs Meerut Mavericks Match Scorecard: यूपी टी20 लीग(Uttar Pradesh T20 League) 2025 का खिताबी मुकाबला 6 सितंबर(शनिवार) को काशी रुद्रस बनाम मेरठ मावेरिक्स के बीच यह मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. जिसमें काशी रुद्रास ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए मेरठ मैवरिक्स को 8 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया हैं. पहले बल्लेबाजी करते हुए मेरठ ने 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 144 रन बनाए, जिसका पीछा काशी रुદ्रास ने 15.4 ओवर में कर लिया हैं. काशी ने 15.4 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और 26 गेंद शेष रहते बाजी मार ली. इस जीत के साथ काशी रुद्रास ने यूपी टी20 लीग के इस सीजन का चैम्पियन बनने का गौरव हासिल किया. यह भी पढ़ें: यूपी टी20 लीग फाइनल से पहले काशी रूद्रास मैनेजर की शिकायत पर लखनऊ पुलिस ने दर्ज की FIR, BCCI को दी गई थी घूस की पेशकश

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी मेरठ मैवरिक्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम के बल्लेबाज बड़ी साझेदारी बनाने में नाकाम रहे. प्रशांत चौधरी (37 रन, 29 गेंद) ने सर्वाधिक स्कोर किया, जबकि ऋतिक वत्स (18), दिव्यांश राजपूत (18) और अन्य बल्लेबाज छोटी-छोटी पारियों तक ही सीमित रहे. मेरठ की पारी 20 ओवरों में 144/9 पर सिमट गई. काशी के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाज़ी की. कार्तिक यादव (2/23), शिवम मावी (2/24) और सुनील कुमार (2/41) ने मिलकर मेरठ की बल्लेबाजी पर लगाम लगाई.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी काशी रुद्रास की शुरुआत जबरदस्त रही. कप्तान करण शर्मा ने मात्र 31 गेंदों पर 65 रन बनाए, जिसमें चौके-छक्कों की बरसात देखने को मिली. वहीं, ओपनर अभिषेक गोस्वामी ने कप्तान का बखूबी साथ देते हुए 45 गेंदों पर नाबाद 61 रन बनाए. अंत में शुभम चौबे (नाबाद 6 रन) ने गोस्वामी के साथ मिलकर टीम को 148 रन के स्कोर तक पहुंचाया.