Mumbai: मीरा रोड और नेरुल में जर्जर इमारतों ने ली जान, स्लैब गिरने से मासूम की दर्दनाक मौत; 2 घायल (Watch Video)

Photo- @cityheadlines17/X

Mira Road Slab Collapsed: मुंबई के मीरा रोड और नेरुल से दिल दहला देने वाली दो घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने एक बार फिर पुराने और जर्जर घरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पहली खबर मीरा रोड से है, जहां नूरजहां-1 बिल्डिंग (Noor Jahan-1 Building Slab Collapsed) से स्लैब गिरने की घटना में एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा जूडियो स्टोर के ठीक सामने हुआ है. घायल पिता को तुरंत वॉकहार्ट अस्पताल (Wockhardt Hospital) में भर्ती कराया गया.

बताया जा रहा है कि यह इमारत लगभग 40 साल पुरानी है और लंबे समय से इसके पुनर्विकास की मांग हो रही थी. लेकिन पिछले 10 सालों से दस्तावेजों के अभाव और बिल्डर के साथ तनातनी के कारण यह परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही थी.

ये भी पढें: Mumbai: किराया नहीं देने पर ऑटो रिक्शा चालक ने नाबालिग को जमकर पीटा, मुंबई के अंधेरी का वीडियो आया सामने, आरटीओ ने वाहन किया जब्त; VIDEO

मीरा रोड में गिरी बिल्डिंग की छत

लोगों ने नगर निगम पर उठाए सवाल

स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन और बिल्डरों की लापरवाही के कारण कई पुरानी इमारतें आज भी खतरे का घर बनी हुई हैं. इस हादसे के बाद लोगों में गुस्सा है और वे पूछ रहे हैं कि मीरा-भायंदर नगर निगम (MBMC) इन जर्जर इमारतों की ओर कब ध्यान देगा.

लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन ने समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए, तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और निर्दोष लोगों की जान जाती रहेगी.

नवी मुंबई में स्लैब गिरने से महिला घायल

दूसरी खबर नवी मुंबई (Navi Mumbai) से है, जहां नेरुल (Nerul Area) इलाके में भी एक खतरनाक हादसा हुआ. यहां सेक्टर-1 स्थित विघ्नहर्ता सोसाइटी (Vignaharta Society) में एक फ्लैट की छत का एक हिस्सा अचानक गिर गया, जिससे एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला खून से लथपथ और सदमे में दिखाई दे रही है. अधिकारियों का कहना है कि इमारत पहले से ही खस्ताहाल थी और हाल ही में हुई लगातार बारिश ने इसकी हालत और खराब कर दी, जिससे स्लैब टूटकर गिर गया.