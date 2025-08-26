Mumbai: किराया नहीं देने पर ऑटो रिक्शा चालक ने नाबालिग को जमकर पीटा, मुंबई के अंधेरी का वीडियो आया सामने, आरटीओ ने वाहन किया जब्त; VIDEO

मुंबई,महाराष्ट्र: मुंबई (Mumbai) के अंधेरी (Andheri) से एक वीडियो सामने आया है. जहांपर एक ऑटो रिक्शा चालक (Auto rickshaw driver) ने एक नाबालिग के साथ जमकर मारपीट. इस घटना के बाद ऑटो रिक्शा चालक पर कार्रवाई की गई है. इस दौरान देख सकते है की ऑटो रिक्शा चालक इस नाबालिग (Minor) को थप्पड़ लगा रहा है, इस समय नाबालिग युवक से उससे पैर पकड़कर माफी मांगने की भी कोशिश करता है. बीच सड़क पर इस तरह से मारपीट करने के दौरान किसी ने भी इस ऑटो रिक्शा चालक को रोकने की कोशिश नहीं. इस वीडियो के सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल होने के बाद लोगों ने जमकर नाराजगी जताई और इस ऑटो रिक्शा चालक पर कार्रवाई की मांग की.
इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @DattaChoud73764 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: मुंबई में रिक्शा चालक ने यात्री के साथ की मारपीट, हमले का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार
ऑटो रिक्शा चालक ने नाबालिग को पीटा
सदरच्या शाळकरी मुलाचे पैसे हरवल्यामुळे रिक्षा प्रवासाचे पैसे न दिल्यामुळे रिक्षा चालक थेरड्याने विद्यार्थी पैसे नाहीत माफ करा म्हणत असताना देखील मारहाण केल्याचे दिसते
आमची महाराष्ट्र पोलिसांना विनंती आहे
याला असा धडा शिकवा की या वयात ही याला याचा बाप आणि याचे आजोबा आठवले… pic.twitter.com/bm5PpWs5pj
— दत्ता चौधरी (@DattaChoud73764) August 24, 2025
क्या है पूरी घटना?
जानकारी के मुताबिक़ ये घटना अंधेरी (Andheri) की बताई जा रही है. ऑटो चालक के मुताबिक़ सांताक्रुज (Santa Cruz) से ये लड़का अंधेरी के लिए ऑटो में बैठा था. इसके बाद इसके मीटर का भाड़ा 140 रूपए हुआ. इसके बाद इसने पैसे देने से इनकार कर दिया. ऑटो चालक ने ये भी आरोप लगाया है की लड़का नशे में थे.
आरटीओ ने की ऑटो चालक पर कार्रवाई
इस घटना के बाद सोशल मीडिया (Social Media) पर रोह दिखाई दिया. आरटीओ ने ऑटो रिक्शा को जब्त कर लिया है और ऑटो ड्राइवर को नोटिस दिया गया है और उससे पूछा गया है की यात्रियों को मारने के लिए तुम्हार परमिट रद्द क्यों न किया जाएं.