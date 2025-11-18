Mumbai CNG Crisis: गैस पाइपलाइन लीक होने से सीएनजी की किल्लत, मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में नहीं मिल रही है टैक्सी, ऑटो और कैब; लोग परेशान

(Photo Credits WC)

Mumbai CNG Crisis: मुंबई से सटे ट्रोम्बे स्थित आरसीएफ परिसर में GAIL India की मुख्य गैस पाइपलाइन लीक होने के बाद मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई की CNG सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो गई. पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होते ही पूरे महानगर में CNG वितरण लगभग रुक गया, जिसके बाद कई इलाकों के पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं.

ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवा ठप

CNG उपलब्ध न होने के कारण ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएँ लगभग ठप पड़ गईं. फिलहाल सड़कों पर केवल BEST की बसें ही सुचारू रूप से चल रही हैं, जबकि बाकी वाहनों का संचालन गंभीर रूप से प्रभावित है. यही वजह है कि सोमवार से लेकर मंगलवार सुबह तक ऑफिस जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. यह भी पढ़े: Jaipur CNG Tanker Blast: जयपुर गैस टैंकर हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत, 80 घायल, 30 की हालत गंभीर

MGL का बयान

महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने रविवार देर रात बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स (RCF) परिसर में GAIL की मुख्य गैस आपूर्ति पाइपलाइन को तीसरे पक्ष द्वारा नुकसान पहुँचने के कारण यह स्थिति पैदा हुई। इस नुकसान का सीधा असर वडाला स्थित सिटी गेट स्टेशन (CGS) पर पड़ा, जो मुंबई में गैस सप्लाई का प्रमुख प्रवेश बिंदु है. पाइपलाइन क्षति के बाद गैस का प्रेशर अचानक गिर गया, जिससे कई क्षेत्रों में CNG की उपलब्धता पूरी तरह बंद हो गई.

CNG पंप बंद, ऑटो–टैक्सी सेवाएँ ठप

मुंबई पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चेतन मोदी ने बताया कि शहर के करीब 130–140 CNG पंपों में से कई पंप गैस प्रेशर न होने के कारण बंद करने पड़े. उन्होंने कहा, “सुबह से ही गैस का प्रेशर नहीं था, इसलिए हमें पंप बंद रखना पड़ा।” वहीं, स्कूल बस संचालकों और रिक्शा यूनियनों ने कहा कि उनके वाहनों का संचालन लगभग रुक गया है.

ओला–उबर समेत कैब सेवाओं पर भारी असर

CNG न मिलने की वजह से ओला, उबर और स्थानीय टैक्सी सेवाओं पर भी बड़ा असर पड़ा है। ड्राइवरों का कहना है कि गैस नहीं होने से वे गाड़ी सड़क पर नहीं ला पा रहे, जिससे ऐप-आधारित सेवाएँ भी सीमित हो गई हैं.

मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में जनजीवन प्रभावित

CNG संकट ने मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई के दैनिक जनजीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। यात्रियों को सुबह से ऑटो और टैक्सी नहीं मिल रहे, जिससे भीड़ स्थानीय ट्रेनों और BEST बसों पर बढ़ गई है। फिलहाल MGL और GAIL की टीमें पाइपलाइन को ठीक करने में जुटी हैं.