MSRTC ST App: आपकी बस कहां पर है, इसकी मिलेगी रियल टाइम जानकारी, एमएसआरटीसी ने की 'आपली एसटी' एप लॉन्च

(Photo Credits: MSRTC)

MSRTC ST App: महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल ने महाराष्ट्र (Maharashtra) की 1 लाख सड़कों पर 12 हजार बसेस के रियल टाइम ट्रैकिंग करनेवाला एप लॉन्च (App Launch) किया है. यात्री अब बस कब आएगी और बस स्टैंड से कब निकलेगी, इसकी जानकारी यात्रियों को मिलेगी. 'आपली एसटी '(Aapli Bus) नाम के एप से अब यात्री अपनी बस की अचूक लोकेशन और समय जान सकते है. इस ऐप की मदद से अब यात्री अपने मोबाइल (Mobile) पर ही बस की रीयल-टाइम लोकेशन, रूट और आगमन-प्रस्थान की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.

यह एप यात्रियों को उनके नजदीकी बस स्टॉप की जानकारी देगा और बताएगा कि बस कहां है, कितने समय में पहुंचेगी और कब रवाना होगी.इससे यात्रियों को बस स्टॉप पर बेवजह इंतजार नहीं करना पड़ेगा.वे सीधे उसी समय पहुंच सकते हैं जब बस उपलब्ध हो. ये भी पढ़े:ST Bus Fare: महाराष्ट्र के लोगों के लिए बड़ी राहत! 10 प्रतिशत बस का किराया बढ़ाने का फैसला किया रद्द, मंत्री प्रताप सरनाईक ने दिया आदेश

एप की प्रमुख विशेषताएं

बस की लाइव ट्रैकिंग (Live Tracking) और लोकेशन देख सकेंगे,दो स्टॉप्स के बीच चलने वाली बसों का पूरा शेड्यूल मिलेगा,आरक्षित टिकट नंबर से अपनी बस ट्रैक की जा सकेगी,आपातकालीन नंबरों की सूची एक क्लिक में कॉल करने की सुविधा के साथ उपलब्ध होगी. इसके साथ ही ये एप एंड्राइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म्स पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है.

व्यापक डिजिटल नेटवर्क तैयार

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Transport Minister Pratap Sarnaik) ने बताया कि इस ऐप के लिए पूरे राज्य में 12,000 से अधिक बसों और 1 लाख से ज्यादा रूट्स का मैपिंग कार्य पूरा किया गया है. उन्होंने कहा ,''यह कदम पारदर्शिता और आधुनिकता की दिशा में बड़ा परिवर्तन लाएगा. अगर शुरुआती चरण में किसी यात्री को कोई तकनीकी दिक्कत आए, तो उसकी जानकारी अवश्य दें ताकि एप को और बेहतर बनाया जा सके.

तकनीकी सहयोग और भविष्य की योजना

यह एप रोज़माल्टा ऑटोटेक लिमिटेड की तकनीकी सहायता से विकसित किया गया है. एमएसआरटीसी ( MSRTC) के अधिकारियों ने बताया कि आने वाले समय में सभी बसों को इस प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा.इसके अलावा, मौजूदा टिकट बुकिंग एप में भी लाइव बस जानकारी जोड़ी जाएगी ताकि टिकट बुक करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिल सके.फिलहाल यह एप 'MSRTC Commuter App' नाम से Google Play Store पर उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही इसका नया नाम ‘Aapli ST’ के रूप में दिखाई देगा.