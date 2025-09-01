Odisha Road Accident: अंगुल जिले में तेज रफ्तार कार सवार ने मचाया कहर! 15 से ज्यादा लोगों को मारी टक्कर, पुलिस ने पीछा कर आरोपी को पकड़ा, VIDEO आया सामने
Credit-(X,@GharKa_GhatKa)

अंगुल, ओडिशा: ओडिशा (Odisha) के अंगुल जिले (Angul District) के तालचेर (Talcher) में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है. एक तेज रफ्तार कार सवार ने करीब 15 लोगों को कुचल दिया तो वही कई वाहनों को टक्कर मार दी. इस घटना में 10 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए है. ये एक्सीडेंट (Accident) आईटीआई चौक के पास हुआ है. इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा. बताया जा रहा है की आरोपी कार सवार लोगों को टक्कर मारने के बाद भागने लगा, लेकिन पुलिस ने करीब 15 किलोमीटर तक उसकी कार का पीछा किया और उसको गिरफ्तार किया. इस घटना का वीडियो सामने आया है. जिसमें देख सकते है की किस तरह से सड़क पार करनेवाले वाहन चालक को कार सवार टक्कर मारकर निकलता है.

इस एक्सीडेंट का वीडियो सोशल मीडिया X पर @GharKa_GhatKa नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Odisha Road Accident: खोरधा में बस-कार के बीच जोरदार टक्कर, दो लोगों की मौत

अंगुल जिले के तालचेर में एक्सीडेंट

कैसे हुआ एक्सीडेंट?

ये घटना शाम 4 बजे के दौरान हुई. एक कार ड्राइवर (Car Driver) ने पुलिस के बैरिकेड को तोड़ते हुए कई वाहन सवारों और पैदल चल रहे लोगों को टक्कर मार दी. ये हादसा उस दौरान हुआ, जब गणेश पंडालों को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ मौजूद थी. एक्सीडेंट (Accident) के बाद कार सवार ने भागने की कोशिश की. लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया.

घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया

इस घटना के बाद घायलों को हॉस्पिटल (Hospital) में एडमिट करवाया गया है. आरोपी ड्राइवर हेन्सामुल (Hensamul) का रहनेवाला है. पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और उसकी गाड़ी को जब्त किया गया है. पुलिस (Police) इस मामले में आगे की जांच कर रही है.

 