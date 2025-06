Kal Ka Mausam, 24 June 2025: देशभर में समय से पहले पहुंच रहा मानूसन, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; जानें आपके शहर में कैसा रहेगा कल का मौसम?

कल का मौसम, 24 जून 2025: मंगलवार को देशभर के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आएगा. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि मध्य भारत, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों समेत पश्चिमी और उत्तर-पश्चिम भारत में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है. कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है. मध्यप्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में 24 जून को अत्यंत भारी बारिश (20 सेमी से अधिक) हो सकती है. पूरे मध्य प्रदेश में 24 से 27 जून तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

Realised weather during past 24 hours till 0830 hours IST of today, the 23rd June, 2025

❖ Heavy to very heavy rainfall at some places with extremely heavy falls recorded at isolated places over West Madhya Pradesh.

❖ Heavy to very heavy rainfall recorded at isolated places… pic.twitter.com/i28igoLzHN

— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 23, 2025