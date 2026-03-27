'मोदी काम पूरा करने वाले नेता हैं': राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ; पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत-अमेरिका संबंधों पर बड़ा बयान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (File Image)

नई दिल्ली: भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास (United States Embassy) ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) के उस बयान को साझा किया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की जमकर प्रशंसा की है. ट्रंप ने पीएम मोदी (PM Modi) को एक ऐसा नेता बताया जो 'काम को अंजाम तक पहुँचाना जानते हैं.' पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी भीषण संघर्ष और तनावपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच आया यह संदेश दोनों देशों के बीच मजबूत होते रणनीतिक रिश्तों और भविष्य की साझा कार्ययोजना की ओर संकेत करता है. यह भी पढ़ें: West Asia Crisis: पश्चिम एशिया संकट पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ हाई-लेवल बैठक आज; 'टीम इंडिया' भावना के साथ बनेगी रणनीति

'हम दोनों काम पूरा करने वाले लोग हैं': डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी दूतावास द्वारा साझा किए गए सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप के हवाले से कहा गया, 'भारत के साथ हमारे अद्भुत संबंध भविष्य में और भी मजबूत होंगे. प्रधानमंत्री मोदी और मैं ऐसे व्यक्ति हैं जो काम पूरा करते हैं, और यह बात ज्यादातर लोगों के लिए नहीं कही जा सकती.' यह बयान दोनों नेताओं के बीच मंगलवार को हुई टेलीफोनिक बातचीत के बाद आया है, जिसमें ईरान संकट मुख्य मुद्दा था.

होर्मुज जलडमरूमध्य और वैश्विक व्यापार पर चर्चा

प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इस बातचीत की पुष्टि करते हुए भारत का रुख स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में शांति की बहाली और तनाव को कम करना भारत की प्राथमिकता है. पीएम मोदी ने विशेष रूप से 'होर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) की सुरक्षा पर जोर दिया, जो वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.

पीएम मोदी ने पोस्ट किया, 'राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया और पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का उपयोगी आदान-प्रदान हुआ. भारत जल्द से जल्द शांति बहाली का समर्थन करता है. यह सुनिश्चित करना कि होर्मुज जलडमरूमध्य खुला, सुरक्षित और सुलभ रहे, पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है.' यह भी पढ़ें: Middle East Conflict: पश्चिम एशिया तनाव के बीच PM नरेंद्र मोदी करेंगे तेल-गैस हालात की समीक्षा, सप्लाई पर सरकार की कड़ी नजर

डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना की

Our amazing relationship with India will be even stronger going forward. Prime Minister Modi and I are two people that get things done, something that cannot be said for most. - President Donald J. Trump pic.twitter.com/NEJCjGBXps — U.S. Embassy India (@USAndIndia) March 27, 2026

ईरान-इजरायल संघर्ष की पृष्ठभूमि

यह उच्च स्तरीय संवाद ऐसे समय में हो रहा है जब फरवरी के अंत में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद स्थिति गंभीर बनी हुई है. इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे. इस संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों को अस्थिर कर दिया है, जिससे ईंधन की कीमतें बेहद संवेदनशील बनी हुई हैं.

भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी

राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की साझेदारी व्यापार, रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में वर्षों से सुर्खियों में रही है. दोनों नेताओं ने बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों और निरंतर संवाद के जरिए एक परिणाम-उन्मुख (results-oriented) द्विपक्षीय संबंध विकसित किया है. वर्तमान संकट के दौरान भी दोनों पक्ष क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक शिपिंग लेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर संपर्क में रहने पर सहमत हुए हैं.