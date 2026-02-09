Thane-Bhiwandi Metro Update: मेट्रो लाइन-5 फेज़-1 का काम करीब पूरा, ठाणे-भिवंडी के बीच सेवा दिसंबर 2026 से शुरू करने की तैयारी

(Photo Credits @Sunny29223375)

Thane-Bhiwandi Metro Update: मुंबई महानगरीय क्षेत्र (MMR) की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. मुंबई महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने घोषणा की है कि मेट्रो लाइन 5 (ठाणे-भिवंडी-कल्याण) के पहले चरण का सिविल कार्य लगभग अंतिम चरण में है. कपूरबावड़ी से धामणकर नाका तक के इस हिस्से का 95% काम पूरा हो चुका है और इस रूट पर यात्रियों के लिए मेट्रो सेवाएं दिसंबर 2026 तक शुरू होने की संभावना है.

पहले चरण के कार्य में तेजी

ठाणे को भिवंडी से जोड़ने वाला यह 12.20 किलोमीटर लंबा खंड अब अपनी समय सीमा के करीब है. MMRDA के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि शेष सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा. इसके तुरंत बाद तकनीकी परीक्षण (Trials) और अनिवार्य सुरक्षा प्रमाणन (Safety Certification) की प्रक्रिया शुरू होगी. एक बार चालू होने के बाद, यह ठाणे जिले की सेवा करने वाली तीसरी मेट्रो लाइन होगी, जिससे सड़क मार्ग पर निर्भर हजारों दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

मेट्रो लाइन 5 (ऑरेंज लाइन) के मुख्य तथ्य

मेट्रो लाइन 5, जिसे 'ऑरेंज लाइन' के रूप में भी जाना जाता है, इन तीन प्रमुख शहरों के औद्योगिक और आवासीय केंद्रों को जोड़ने के लिए डिजाइन की गई है.

कुल लंबाई: पूरे कॉरिडोर (चरण 1 और 2) की कुल लंबाई 24.9 किमी होगी.

लागत: इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹8,416 करोड़ है.

कुल स्टेशन: पूरी लाइन पर कुल 17 स्टेशन होंगे.

वर्तमान में MMRDA 'चरण 1' को प्राथमिकता दे रहा है, जो कपूरबावड़ी से धामणकर नाका तक फैला है. इस शुरुआती चरण में सात स्टेशन शामिल हैं.

पहले चरण के स्टेशन: कपूरबावड़ी, बालकुम नाका, कशेली, काल्हेर, पूर्णा, अंजुर फाटा और धामणकर नाका.

महानगरीय क्षेत्र में मेट्रो का विस्तार

मेट्रो लाइन 5 के अलावा, MMRDA अन्य महत्वपूर्ण कॉरिडोर को चालू करने के लिए भी काम कर रहा है:

मेट्रो लाइन 9: दहिसर से काशीगांव खंड के जल्द ही खुलने की उम्मीद है. मेट्रो लाइन 4 और 4A: गैमुख और कैडबरी जंक्शन के बीच का हिस्सा अप्रैल और मई के बीच चालू होने वाला है.

इन लाइनों के चरणबद्ध तरीके से खुलने का उद्देश्य मुंबई के उपग्रह शहरों (Satellite Cities) को एक निर्बाध, हाई-स्पीड ट्रांजिट नेटवर्क से जोड़ना है. इससे पूरे महानगरीय क्षेत्र में यात्रा के समय में भारी कमी आएगी और यातायात के बढ़ते दबाव को कम किया जा सकेगा.